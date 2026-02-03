Европейските акции се повишиха във вторник, тъй като световните пазари се стабилизираха след краткотрайна разпродажба на криптовалути и благородни метали. Малко след отварянето на борсата, паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,6%, като повечето сектори и всички основни регионални борси отчетоха ръст, съобщава CNBC.

Междувременно Rio Tinto и Glencore отново водят преговори за евентуална мегасделка за $260 милиарда.

Акциите в минния бизнес поведоха печалбите, като индексът Stoxx Basic Resources скочи с 1,8%, тъй като благородните метали се възстановиха от историческа разпродажба. Индексът FTSE на Великобритания отвори малко над линията на без промяна, а германският DAX и френският CAC 40 бяха с над 0,4% по-високи.

Източник: iStock

Световните пазари изглеждат по-спокойни след няколко дни на волатилност, като цените на златото, среброто и Биткойн се сринаха миналия петък и през почивните дни. Цените на благородните метали обаче се възстановиха в понеделник.

На този фон американски съдия постанови в понеделник, че датският гигант за офшорна вятърна енергия Orsted може да възобнови проекта си Sunrise Wind край бреговете на Ню Йорк, след като той беше спрян от администрацията на Тръмп.

Решението означава, че всичките пет проекта за офшорна вятърна енергия, спрени от Белия дом, могат да продължат, което нанася удар върху усилията на администрацията да осуети развитието на вятърната енергия.

Акциите за последно се търгуваха с около 1% по-ниско. Фючърсите, свързани със S&P 500, се търгуваха с покачване в понеделник вечерта, след като американските акции отбелязаха силен старт на новия търговски месец.

Междувременно пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион се повишиха за една нощ, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Индия са сключили търговска сделка и че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил да увеличи покупките на американски продукти.

Съгласно споразумението, Индия ще спре покупките си на руски суров петрол и вместо това ще купува повече от САЩ и потенциално от Венецуела, коментира Доналд Тръмп в публикация в Truth Social. Индийският бенчмарков фондов индекс Nifty 50 се повиши с 5% при отварянето на борсата във вторник, след коментарите на американския президент.