Българският софтуерен интегратор Balkan Services обяви стратегическа инвестиция в консултантската ИТ компания BizLink. Чрез това партньорство компанията надгражда портфолиото си с дългогодишния опит на BizLink в CRM интеграции и разширява възможностите за предоставяне на комплексни интегрирани решения за своите клиенти.

Сделката съвпада с годината, в която Balkan Services отбелязва 20 години от създаването си, и е част от дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на компанията.

BizLink е утвърден експерт в областта на CRM решенията с над 15 години опит, 150 успешно реализирани проекта и портфолио от повече от 50 активни клиенти от различни индустрии. Компанията разполага с висококвалифициран екип, специализиран във внедряването, адаптирането и консултирането на водещи CRM платформи като Monday.com, SugarCRM, SpiceCRM и Salesforce.

Обединената екосистема на Balkan Services и BizLink засилва синергията между двете компании и предлага интегрирано портфолио от услуги и софтуерни решения с висока добавена стойност.

"Динамиката на пазара и развитието на проектите ни ясно показват, че бизнесът търси цялостни решения от един доверен партньор. С придобиването на мажоритарен дял в BizLink разширяваме капацитета и експертизата си, за да отговорим още по-пълноценно на тези очаквания", коментира сделката Владимир Рашев, управляващ партньор в Balkan Services.

"Силата на тази сделка е в хората и в допълващата се експертиза. Нашето дългогодишно ноу-хау в CRM системите, комбинирано с широкото портфолио на Balkan Services, ще ни позволят да реализираме още по-амбициозни проекти за клиентите", допълни Страхил Развигоров, управител на BizLink.