От 3 февруари леките автомобили у нас могат да се придвижват по републиканската пътна мрежа и с еднодневна винетка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Цената е 4,09 евро (или 8 досегашни лева) и важи точно 24 часа от началните ѝ дата и час. Възможна е покупка с "отложен старт" до 30 дни преди пътуване.

Подобно на останалите винетки, еднодневната е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

За еднодневна винетка се говори на практика от старта на платеното придвижване по републиканската пътна мрежа. В началото аргументът "против" на тогавашната (и настояща) власт беше, че това би било икономически нерентабилно заради разходите за печат. Отдавна винетките ни са електронни, но промяната в закона дойде едва през юли миналата година.

Не е тайна, че толкова дълго време най-евтината винетка беше тази за уикенд (5,11 евро/10 лева) и заради големия транзитен трафик през нашата страна - гастарбайтери, румънски и гръцки туристи и т.н. Сега постъпленията от всички тези автомобили ще намалеят.

От АПИ подчертават, че, макар и в евро, цените на останалите винетки се запазват.