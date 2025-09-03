Шофьорите в България скоро ще могат да се възползват от еднодневна винетка. Тя ще струва 4,09 евро и ще влезе в сила от 3 февруари 2026-а година, става ясно от предвидените промени в Тарифата за пътните такси, публикувани за обществено обсъждане и цитрани от "Сега".

Заложената в проекта такса за ползване на републиканските пътища само за 24 часа - 4 евро и 9 цента, всъщност е точният еквивалент на около 8 лева. В момента "най-кратката" винетка е за уикенд и е на цена от 10 лева.

Министерството на регионалното развитие предлага новата винетка реално да бъде въведена от 3 февруари догодина, когато еврото вече ще бъде официалната валута на България. Затова пътната такса е посочена в евро. 

Еднодневната винетка със сигурност ще е добра новина за чужденците, които пътуват транзит през страната ни в рамките на денонощие. Подобна дневна такса съществува и в други страни от ЕС.

В първия месец от въвеждането на еврото в България - от 1 до 31 януари 2026 г., плащането на таксите все още ще може да се извършва и в левове (това е т.нар. период на двойно обращение), се посочва в проекта за промени в тарифата.

Месечната, седмичната и уикенд винетката, които в момента струват съответно 30, 15 и 10 лева, ще се преизчислят на 15,34 евро, 7,67 евро и 5,11 евро. Годишната такса от 97 лева ще стане 49.60 евро.

Много е вероятно при общественото обсъждане да постъпят предложения за закръгляване на стойностите в евро. Ако това се случи, уикенд винетката, която сега струва 10 лева, може да стане точно 5 евро, вместо 5,11 евро.

