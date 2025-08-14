Силно популярният в България чипс Pringles някога беше позната гледка в щандовете на магазините и в съседна Турция. След това постепенно изчезна. Днес обаче продуктът се завърна на рафтовете, но фанфарите са засенчени от възмущението заради цената му, съобщават местните медии.

Спекулациите през 2023 година предполагаха, че Pringles, който често се възприемаше като първокласна бърза закуска в Турция, е напуснал завинаги турския пазар. Компанията отрече твърденията и заяви, че проблеми с веригата за доставки са причина за забавянията и пропуските в наличността.

Въпреки това марката до голяма степен наистина беше изчезнала от рафтовете на магазините, пише Daily Sabah. А завръщането днес идва на фона на големи корпоративни промени.

Американският гигант в производството на сладкарски изделия Mars, производителят на M&M's, Snickers и Skittles, обяви сделка за $36 милиарда миналата година за придобиване на производителя на Pringles Kellanova.

Източник: iStock by Getty Images

Придобиването премина антитръстов преглед в САЩ, но Европейският съюз започна задълбочено разследване този юни, предупреждавайки, че може да повиши цените. Mars очаква сделката да бъде финализирана до края на тази година.

Новината за повторното появяване на Pringles в Турция се разпространи първо в социалните мрежи, придружена от снимки на рафтовете на магазините и ценови етикети, които оставиха много хора смаяни от високата цена.

Цените в магазините са около 330 турски лири (8,10 щатски долара), докато онлайн обявите са средно 300 турски лири. Това е с около 50 турски лири повече, в сравнение с цената през 2023 година и е приблизително четири пъти по-висока от средната цена на дребно в Съединените щати и доста над диапазона от 2 до 4 евро, каквато е цената в голяма част от Европа.

Някои турски потребители продължиха да правят сравнения с основни хранителни стоки, предполагайки, че един пакет Pringles сега струва приблизително колкото половин килограм кайма. Pringles не се произвеждат в Турция, те се внасят, което ги подлага на мита, логистични разходи и валутни колебания. Именно това е и причината за голямото поскъпване.