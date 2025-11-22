Едно от най-емблематичните ястия в американската кухня е световноизвестното Mac & Cheese - макарони със сос от сирена. Макар оригиналната рецепта да е английска, днес консумацията му е едва ли не задължителна част от посещението в САЩ. Съвсем скоро обаче цената на основната съставка на ястието ще се повиши значително, в резултат от предложението на президента Доналд Тръмп да увеличи митата за внос на паста.

По информация от Министерството на търговията на САЩ, антидъмпинговите мита са вследствие на разследване на американското правителство, което е установило, че някои италиански компании продават продуктите си под пазарната стойност, съобщи The Wall Street Journal.

Източник: iStock

Американският президент предлага налагането на 92% мито върху вноса на съответните стоки на 13 италиански компании, с което цели да защити местните производители. В комбинация с вече съществуващото 15% мито за внос от ЕС, общият размер на митата може да нарасне до 107%. Ако бъдат приети, това ще бъдат най-високите американски мита върху вноса на продукт в световен мащаб, поне засега.

Възможностите пред италианските компании от сектора са, да прекратят износа си за САЩ или да увеличат цените си. Според публикацията на журналистката от The Wall Street Journal Маргарита Станкати, голяма част от фирмите не виждат смисъл във втория вариант. В такъв случай, най-големите потърпевши ще са крайните потребители.

Източник: iStock

Според изявление на Coldiretti - една от най-големите селскостопански организации в Италия - износът за САЩ "би бил практически унищожен, заличавайки години на растеж и инвестиции по цялата верига на доставки". Само за 2024 г., той достига 671 милиона евро.

При това това, експерти смятат, че местните производители няма да успеят да подсигурат цялото търсене.

Голяма част от американците не посрещат посочената новина положително, обвинявайки президента, че вдигането на митата ще доведе до поскъпване на един от най-евтините и достъпни продукти на пазара. Това се случва на фона на постоянно увеличаващите се разходи за живот в страната.

Главният търговски директор на Rummo USA, Джим Донъли коментира пред NBC News, че те планират да останат на американския пазар и да увеличат цените си "на дребно" от средно 4 долара, до 6,49 и 8 долара.

Източник: iStock

Оказва се обаче, че някои от производителите (като Barilla) имат предприятия и в САЩ. В изявление пред NBC от компанията споделят, че тепърва ще оценяват възможностите си за следващата година.

Решението за новите мита все още не е взето окончателно. Въпреки твърденията на президента Тръмп, италианските компании не са обвинени официално в дъмпингови методи, а в несподеляне на поискана информация. Според изявление на Министерството на търговията, властите наблюдават сектора за нарушения още от края на миналия век. Текущата проверка е започнала през 2024 година, като две компании са избрани за по-задълбочен индивидуален "преглед".

Зараждаща се криза в Китай

От другата страна на океана, Китай е пред нова криза - завишени запаси от доматена паста, съобщава Financial Times. Оказва се, че азиатската държава изнася за Италия консерви с пюре, като регионът Синцзян е увеличил значително производството и преработката на плода през последните години.

Източник: iStock

Голяма част от доставките обаче в момента са отказани, в резултат на обвинения за подвеждащо етикиране и протести срещу използването на принудителен труд. Именно това подтикна САЩ да забрани вноса на стоката още през 2021 г. Азиатската страна отрече тези твърдения и ги обяви за "целенасочена атака".

Според сайта Tomato News, който следи световния пазар на домати, Китай има запаси между 600 и 700 хиляди тона доматено пюре - което количество представлява около шест месеца от обема на износа.

В тази връзка, Coldiretti започна кампания в защита на местното производство. Като основен мотив от организацията посочват подбиването на цената от китайската продукция, която е по-малко от половината от тази на реколтата на италианските фермери.

Освен за Италия, Китай изнася доматено пюре и за страни като Полша, Германия, Хърватия, Испания и Румъния. Според данни на Главната митническа администрация на Китай, най-голямо количество продукция, изнесено за Европа в периода 2020-2025 година, е през 2023 г.

Източник: iStock

След това доставките бележат почти постоянен спад, като общият износ на доматено пюре по обем е спаднал с 9% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., а продажбите към страните от ЕС - с 67%, съобщи Tomato News.

Покупките на Италия са намалели със 76%, като стойността им е спаднала до 13 милиона долара през първите девет месеца на настоящата година, от над 75 милиона долара през същия период на 2024 г. Италианските производители отбелязват това като голям успех.

Оказва се обаче, че те също злоупотребяват с вносната продукция. Проверка на някои местни компании е установила, че част от тях са смесвали китайско доматено пюре със стоки, рекламирани като 100% италиански.

За да се справят с голямото количество складирана продукция, китайските фермери намаляват обема на производството си. Спада на износа може да доведе до сериозни загуби, тъй като доматът не е традиционен за местната кухня.