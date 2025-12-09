Китай планира да ограничи достъпа до напредналите чипове H200 на Nvidia, въпреки решението на Доналд Тръмп от понеделник да разреши износа им, докато страната се стреми към самодостатъчност в производството на полупроводници.

Според двама източници на Financial Times с информация по темата, регулаторите в Пекин обсъждат възможността за ограничен достъп до H200 - второто поколение чипове за изкуствен интелект на Nvidia. Потенциалните купувачи вероятно ще трябва да преминат одобрителен процес, като представят заявки и обяснят защо местните производители не могат да задоволят нуждите им. Все още не е взето окончателно решение, добавят източниците.

В понеделник Тръмп публикува в Truth Social, че е уведомил китайския президент Си Дзинпин за разрешението на износа на H200 към одобрени клиенти в Китай при условия за запазване на националната сигурност. Той допълни, че 25% от приходите ще бъдат платени на САЩ, без да дава допълнителни подробности.

По време на управлението на Джо Байдън доставките на чипове H200 и други напреднали процесори, ключови за развитието на AI, бяха забранени за Китай заради опасения, че могат да се използват за военни цели. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг лобира за премахване на забраната, като поддръжниците на износа твърдят, че това ще направи Китай зависим от американски технологии.

Китай използва забраната, за да насърчи местните производители на чипове, включително чрез засилени митнически проверки и енергийни субсидии за центрове за данни, използващи местни процесори. Двата регулаторни органа, водещи кампанията за полупроводникова независимост - Националната комисия за развитие и реформи (NDRC) и Министерството на индустрията и информационните технологии (MIIT) - могат да наложат допълнителни мерки, включително забрана за покупки на H200 от публичния сектор, за да защитят конкурентоспособността на местните чипове.

Възстановяването на достъпа до H200 би било приветствано от технологични гиганти като Alibaba, ByteDance и Tencent, които за някои базови AI функции вече използват китайски чипове, но все още предпочитат продуктите на Nvidia заради по-високата им производителност и лесна поддръжка. Много компании обучават AI моделите си в чужбина, за да използват чипове, забранени в Китай.

Въпреки одобрението на Тръмп, Конгресът оказва натиск срещу износа. Група американски сенатори предлага законопроект, който забранява продажбата на H200 и други чипове за 30 месеца. САЩ могат да въведат и одобрителен процес, позволяващ продажби само на компании, считани за "безопасни".

Nvidia вече получи разрешение за износ на H20 - модифицирана версия на H200 за Китай, след като през август се съгласи да плати 15% от приходите от продажбите на чипове в страната на американското правителство. Пекин обаче ограничи достъпа до H20, аргументирайки се, че производителността му не надвишава значително тази на китайските алтернативи.

В отговор на публикацията на Тръмп говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун заяви, че "Китай последователно отстоява взаимната полза и сътрудничество с САЩ за постигане на общи резултати". NDRC и MIIT не са отговорили на запитвания за коментар.