Вашингтон разреши търговията с руски суров петрол за един месец, съобщават световните агенции, цитирайки документ, публикуван на сайта на американското Министерството на финансите. САЩ издадоха лиценз, който позволява търговия с руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на танкери.

Лицензът е временен и ще действа до 11 април. Документът дава възможност за търговия и с петролни продукти, произведени от поставени по-рано под санкции руски активи. Това реално означава частична отмяна на санкциите срещу Русия.

"Мярката е инцидентна и целта е да бъдат намалени запасите от петрол, които са блокирани в танкери в открити води. Те крият заплаха за околната среда и здравето на екипажите на корабите", подчертават от финансовото министерство.

Източник: iStock

По оценки на анализатори в такива танкери, разположени около Индия и Китай, към края на февруари се съхраняват към 140 милиона барела петрол.

Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент временната мярка ще помогне за стабилизирането на цените на петрола и горивата в световен мащаб и няма да облагодетелства в голяма степен Русия. Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев, решението на Вашингтон е признание, че без руски петрол, световният пазар на енергийни ресурси не може да бъде стабилен.

Надеждите на Вашингтон са излизането на тези количества на пазара да смъкне цената на петрола на световните пазари, след като усилията на Международната агенция за енергетика не доведоха до това. Към момента обаче, първите реакции на пазара показват, че това не дава резлутат. Цената на сорта "Брент" остава без промяна в размер на $100 за барел в ранните сесии.

Цените на петрола продължават да са под натиск, тъй като несигурността относно това колко дълго Ормузкият проток, който преминава покрай бреговете на Иран и доставя една пета от световния петрол и втечнен природен газ, ще остане затворен.