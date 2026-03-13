Изкуственият интелект заема все по-голяма част от бизнеса, икономиката и финансите по света. Къде повече, къде по-малко, AI запълва и ежедневието на много от хората. Нов анализ на американската компания Anthropic, базиран на над 2 милиона реални взаимодействия с AI системи, показва реалното навлизане на изкуствения интелект в различни професии.

Според проучването селското стопанство е сред професионалните категории с най-ниско потенциално покритие от изкуствен интелект и докато при професии като компютърни науки, финанси и управление технологията може да покрие голяма част от задачите, при аграрния сектор делът остава значително по-нисък.

Източник: iStock

Причината е, че въпреки навлизането на автоматизацията в земеделието, голяма част от дейностите изискват физическа работа, пряко наблюдение на културите и работа на терен, което трудно може да бъде заменено от софтуер. Поне засега. Изводът - аграрният сектор остава по-слабо изложен на директно влияние на изкуствения интелект. Това обаче не означава, че технологиите няма да навлизат все повече в земеделието.

Най-ниска експозиция към изкуствен интелект:

селско стопанство

строителство

транспорт

производство

Според анализа 49 на сто от работните места вече имат поне една четвърт от задачите си в обсега на AI, което е ръст спрямо 36% преди една година.