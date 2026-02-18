Microsoft обяви, че е на път да инвестира 50 милиарда долара до края на десетилетието, за да помогне за разширяването на изкуствения интелект в страните от т. нар. "Глобален юг", предава Reuters. Съобщението дойде по време на провеждащата се Среща на върха за изкуствен интелект в Ню Делхи.

На събитието тази седмица висши ръководители на глобални гиганти в областта на AI се срещат с няколко световни лидери. "Глобалният юг" се отнася до развиващите се, нововъзникващите или страните с по-ниски доходи, намиращи се предимно в южното полукълбо.

Миналата година Microsoft разкри инвестиции в изкуствен интелект на стойност 17,5 милиарда долара в Индия, тъй като американският технологичен гигант задълбочи позициите си на един от най-бързо развиващите се дигитални пазари в света.

Финансови загуби заради AI

Припомняме, че в началото на годината Microsoft преживя срив в пазарната капитализация от 357 милиарда долара, отбелязвайки втората най-голяма еднодневна загуба в историята на фондовия пазар, тъй като инвеститорите наказаха технологичния гигант за забавящия се растеж на облачния бизнес и нарастващите въпроси относно възвръщаемостта именно на масивните му инвестиции в изкуствен интелект.

На 29 януари акциите на компанията затвориха с почти 10 процента по-ниско - най-стръмният спад на технологичния гигант от март 2020 г. и най-лошия срив след обявяване на резултати от почти 13 години, свеждайки пазарната капитализация на Microsoft до 3,22 трилиона долара.