Европейският портфейл за цифрова самоличност (EUDI) предстои да стане реалност и в България. В ход е обществена консултация по проектозакона, с който се създава националната правна рамка за него.

EUDI влезе в европейската регулация eIDAS2 през 2024 г., като целта е създаването на система, която позволява на гражданите на ЕС, бизнеса и пребиваващите в рамките на общността да използват съвместими едно с друго сигурни мобилни приложения за идентификация и споделяне на цифрови документи.

До декември тази година всички страни членки трябва да предлагат безплатно поне едно такова решение за гражданите си, като в същия срок държавните и местните институции трябва да започнат да го приемат. До декември 2027 г. същото ще стане задължително за големите онлайн платформи и регулираните индустрии като банки и телекоми.

Дигиталният портфейл ще съхранява два типа данни - такива за персонална идентификация, издадени от съответната държава (еквивалент на личната карта), както и диплома, шофьорска книжка, сертификати и т.н. За втория тип гражданинът ще има право да избере какво да "покаже", когато това е необходимо.

Защитата на личните данни е в основата на EUDI, като информацията се криптира локално на устройството, а компанията или институцията зад портфейла няма право да следи къде се използва той. Стъпва се върху архитектура с отворен код.

Важен момент е, че в средносрочна перспектива се предвижда интеграция на EUDI в платежните системи. И сега той ще може да се използва в банката, но в своя презентация ЕЦБ говори и за поддръжка на цифровото евро - разработваната дигитална валута, издавана от централната банка, която е един от инструментите на ЕС за намаляване на зависимостите от чуждестранни технологии и платформи.

Според ЕЦБ EUDI в платежната сфера ще доведе до промяна на парадигмата към "базирана на идентичността екосистема".

Българският проектозакон следва европейските текстове, като се предвижда всяко физическо и юридическо лице да има право на европейски портфейл за цифрова самоличност. Той ще се изгражда и поддържа от министъра на електронното управление и ще има интеграция с различни държавни регистри (на документите за самоличност, ЕСГРАОН и др.) чрез държавния хибриден частен облак и средата за обмен на данни между различните масиви.

Доставчиците на електронни административни услуги ще трябва да могат да приемат онлайн и офлайн портфейлите, като се предвижда и административна отговорност, когато това не се случи.

Физическите лица ще могат да подписват безплатно електронни документи "за непрофесионални цели" с квалифициран електронен подпис. За целта държавата ще заплаща на доставчиците на удостоверителни услуги фиксирана компенсация за издаването на всяко удостоверение.

Обществената консултация продължава до 19 март.