Младите американци все повече изоставят стратегията за натрупване на капитали чрез покупка на жилище (жилища), като същевременно се обръщат към на инвестиране на фондовия пазар в страната. Тази нова тенденция при инвестиционната активност съвпадна с рекордните показатели на фондовия пазар и по-евтиния достъп до технологии за борсова търговия.

Както пише The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на данни от JPMorgan Chase Institute, делът на хората на възраст 25-39 години, които ежегодно прехвърлят средства по инвестиционни сметки, се е увеличил от 4-5% през 2013 г., до 14,4% през 2023 г. - т.е. за 10 години е нараснал три пъти.

Особено голямо е нарастването при броя на почти начинаещите инвеститори на възраст около 26 години - те достигат 40% към май 2025 г., в сравнение с 8% през 2015 година.

В същото време, финансовата достъпност на жилищата в САЩ за младите хора е намаляла рязко през последните около 20 години. По данни на Redfin, делът на купувачите на жилища в САЩ на възраст 18-39 години през 1999 г. е бил 51%, докато през 2025 г. е намалял до 44%.

За много от хората със сравнително добри доходи на възраст до 39 години, инвестирането на борсата вече е станало начин за осигуряване на финансова сигурност за бъдещето, отбелязва The Wall Street Journal.

По думите на изследователката Зося Купър, коментираща въпроса, общо взето младите американци нямат увереност във възможността си да изградят лесно кариера и затова използват борсови инвестиции, за да подсигурят по някакъв начин материално си положение.