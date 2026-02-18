Когато беше пуснат на пазара миналата година, Subaru Forester Hybrid излезе с начална цена от $38 015. Сега моделът се завръща със същите характеристики, но по-ниската цена от $36 180. В същото време стандартният нехибриден модел запазва почти непроменени цени, съобщава специализираното издание Car and Driver.

Останалите хибридни версии също поевтиняват - Sport струва $39 380, което е с $1635 по-малко спрямо миналата година. Върховата версия Touring поевтинява с $1720, а най-голямото намаление е при средното ниво Limited, чиято цена пада с $1985 до $40 445.

Промените при Forester Hybrid за 2026 година са минимални и се ограничават до обновления в централната конзола, идентични с тези при нехибридния модел. Подлакътникът е увеличен, пространството за съхранение под него е по-голямо, а в конзолата вече е интегриран и специален слот за смартфон.

Тази година Subaru добавя и модела Onyx Edition. Той се предлага само с нехибриден силов агрегат и е базиран на средния клас оборудване Sport. Колата идва с черни 19-инчови джанти, черни и тъмносиви външни елементи, черна тапицерия от изкуствена кожа с кафяви шевове и черни акценти в интериора. Цената на Onyx Edition е $37 945.

От автомобилната компания коментират по-ниските цени с идеята за по-широка достъпност на фона на ожесточена конкуренция.