Таксите за електричество в Германия са най-високите в ЕС, показват данни за миналата година на Европейската комисия. Те варират в зависимост от потреблението, като средно са в диапазона 0,38 - 0,43 евро за kWh. Това е с 34% над средните стойности за Съюза. На този фон жителите на едно малко германско село плащат едва около 0,12 евро за kWh.

Използване на ресурсите

Част от причината за по-ниските цени на електричество всъщност се крие в името на населеното място - Фелдхайм ("домът на полетата"), разказва DW. Високо разположеният равнинен терен дава възможност на жителите му да инсталират множество ветрогенератори. Така Фелдхайм се превръща в първото (и засега единствено) енергийно самостоятелно село в Германия.

Интересното е, че първите четири вятърни турбини са инсталирани преди близо 30 години от студента по инженерство Михаел Рашеман. Именно това е началото и на международната му компания, специализирана в проектирането, изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници Energiequelle.

Източник: Renewable Energy

За да предприеме този ход, Рашеман говори с и убеждава местните власти, жителите на селцето и фермерския кооператив.

"Тези структури се разрастваха бавно през времето. Бяха добавени още турбини, но гражданите винаги са били информирани", обяснява Себастиан Хербст - местен фермер и ръководител на земеделския кооператив.

Именно фермерите са били сред първите, които са усетили резултатите от новоинсталираните ветрогенератори в началото на века, когато ЕС намаля минималните изкупни цени на много от продуктите им, а стойността на необходимия им за отопление петрол е висока.

Освен от вятърни турбини, в момента във Фелдхайм има и биогазова инсталация, която използва органични отпадъци за производство на чиста електроенергия. Отделеният метан от торта, натрошено зърно и царевица се улавя от съоръжението и се превръща в ток. Обикновено инсталацията влиза в употреба, когато навън стане прекалено студено.

Източник: iStock

В селото има също и соларните панели.

Всички тези източници произвеждат стотици милиони киловатчаса зелена енергия всяка година. Оказва се обаче, че едва 1% от нея се използва от жителите на селото, които са около 130 човека.

Собствена система

През 2010 година жителите на селцето събират по 3000 евро от домакинство за изграждането на собствена електропреносна мрежа. Именно това е причината токът във Фелдхайм да е между 3 и 4 пъти по-евтин, отколкото в други части на страната. Използвани са и публични средства, осигурени от държавата и ЕС, както и инвестиции от местни фермери и бизнеси.

Причината за решението им са таксите, които плащат не само за мрежата, но и допълнително за произведената в селото им електроенергия. За да ги премахне, Energiequelle предлага да купи местната част от инсталацията, но идеята не се увенчава с успех.

Ползите от инвестицията в собствена система се забелязват най-много след началото на войната в Украйна, в резултат на която Германия изпада в енергийна криза, а домакинствата в страната плащат 0,45 евро за kWh. Междувременно, жителите на Фелдхайм са плащали малко над десет цента, показват данни на официалната платформа SMARD.

Докато в началото идеята на Михаел Рашеман за Фелдхайм е била толкова необичайна, че е привличала туристи, то днес в страната има над 180 биоенергийни села. Никое от тях обаче няма собствена електропреносна мрежа. Експертите отбелязват, че не всяко населено място притежава подходящите характеристики за инсталирането на подобни съоръжения - релеф, малко разстояние, сплотена общност и фермерски кооператив.

Източник: iStock

Фелдхайм е пример за това как предприемаческият дух, готовността за иновации и сплотената общност могат да имат положителен ефект както за околната среда, така и за местната икономика. По-евтината зелена електроенергия дори привлича нови жители в селцето.

Въпреки това, в близко бъдеще Фелдхайм може да се изправи пред някои проблеми - отдалечаването на страната от ангажиментите към внедряването на зелена енергия поставя под въпрос субсидиите за инсталацията за биогаз. Междувременно разходите за поддръжка продължават да се увеличават.