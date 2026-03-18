Един от най-спорните модели в историята на Audi се завръща - германският производител потвърди, че през есента ще видим новия A2 e-tron. За момента не знаем много извън името и силуета на колата, които бяха показани на годишното медийно събитие на марката.

От официалното съобщение на Audi се разбира, че новият модел ще се произвежда в завода в Инголщат.

Според специализираните издания, вероятно A2 e-tron ще замени A1 и Q2 като най-достъпно предложение на марката. Новият модел ще използва платформата на Volkswagen ID.3 - MEB, по същия начин, по който първият A2 имаше "братовчеди" в лицето на Skoda Fabia, Polo 4 и Seat Ibiza 3 (все базирани на A04 платформата в зората на новия век).

Говорейки за оригинала, може би е добре да си припомним историята на този твърде необичаен автомобил. Audi A2 дебютира през 1999 г., като стъпи върху концептуален модел, представен две години по-рано. Футуристичният дизайн, използването на алуминиеви сплави и разходът от под 3 литра на 100 километра с 1.2TDI двигателя веднага привлякоха вниманието, но в голяма степен се оказаха и сред основните слабости за модела.

Външният вид на A2 определено не е за всеки - и това се виждаше особено ясно в началото на 2000-те, когато просто колите изглеждаха различно. Алуминиевата конструкция доведе до по-ниско тегло, но и до значително по-висока цена в сравнение с аналогичните модели. Някои дизайн решения като липсата на директен достъп до двигателя (налага се да демонтирате капака) директно раздразниха ентусиастите.

В крайна сметка производството безславно приключи през 2005 г. при продадени 5 пъти по-малко коли в сравнение с прекия конкурент Mercedes A-класа. Според различни източници всеки продаден A2 е носел по няколко хиляди евро загуба на Audi.

Затова и не е изненада, че когато само 6 години по-късно, през 2011-а, по изложения започна да се появява концептуален електрически A2 (който няма нищо общо нито със старата, нито със сега обявената версия), от компанията побързаха да подчертаят, че не става дума за бъдещ сериен модел.

Явно сега в Инголщат вярват, че ще се справят по-добре. Впрочем, за Audi A2 се казваше, че е кола, изпреварила с 20 години времето си. Иначе казано, новата версия идва в точния момент.