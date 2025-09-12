Планираният електрически модел RS6 E-Tron на Audi няма да бъде произведен поради... мижав интерес. Всъщност, от автомобилната компания изтъкнаха като причина за отказа от автомобила е "недостатъчно търсене, което да оправдае инвестициите в разработката на колата", пише специализираното издание Motor1.

Въпреки че прототип на алектромобила беше засечен през 2023 г., компанията не потвърди официално неговото съществуване. Представител на Audi обаче уточнява, че марката продължава да работи върху нови високопроизводителни модели, базирани на платформата Premium Platform Electric (PPE), разработена съвместно с Porsche.

Източник: Audi

Намаляването на интереса към високопроизводителни електрически автомобили сред луксозните клиенти е ключова причина за решението. Конкуренти като Hyundai Ioniq 5 N предлагат впечатляващи мощности на значително по-ниска цена. Дори премиум марки като Ferrari и Lamborghini отлагат или отменят електрически суперколи.

Колкото до Audi, от компанията очевидно са решили да се фокусират върху модели с по-висока ефективност и по-ниски разходи за разработка, съобразявайки се с променящите се предпочитания на пазара.

Същевременно автомобилният производител продължава да развива модели с двигатели с вътрешно горене, включително хибридна версия на RS6 с шестцилиндров двигател. Това показва, че компанията не се отказва от високопроизводителни автомобили, а просто променя стратегията си, за да съчетае производителност и икономичност, коментират автомобилни експерти.

А от Audi твърдят, че RS6 ще бъде най-добрата версия на A6, която любителите на марката ще могат да получат.