Audi преживява сериозна криза, но главният изпълнителен директор Герно Дьолнер изглежда изненадващо добро настроение. В миланския шоурум той демонстрира новия Concept C - нискo, блестящo сребристo спортнo купе с остри линии и правоъгълни дръжки на вратите. "Това е много ясна структура. Така ще изглежда Audi като цяло", казва той с усмивка пред Die Zeit.

Събитието се случва в необичаен момент. Обикновено представянето на нов модел се случва на голямо изложение - като това в Мюнхен, което в този момент все още предстои. За Audi обаче залогът е прекалено висок. Компанията може да е най-сложният случай в и без това проблематичната германска автомобилна индустрия.

Audi някога бе известна с девиза Vorsprung durch Technik ("Прогрес чрез технологии"), усъвършенствайки задвижването на четирите колела, пионер в олекотяването на конструкциите и за известно време дори надмина Mercedes в продажбите. Предшествениците на Дьолнер бяха поставили цел от три милиона автомобила годишно.

Реалността в първата половина на 2025 година: 783 000 продадени коли - с шест процента по-малко от предходната година. BMW и Mercedes са далеч напред. Миналата година Audi затвори завода си в Брюксел. Печалбата се сви до три процента. Печелене на пари с Audi стана почти невъзможно. В компанията майка Volkswagen някои висши мениджъри вече описват Audi като "случай за преструктуриране".

Наследството от "Дизелгейт"

"Най-голямото предизвикателство е сборът от всички предизвикателства", казва Дьолнер. Високи мита, нови конкуренти, променящи се регулации - всички трябва да се справят с тях. Но в Audi все още личи и наследството от скандала "Дизелгейт".

Преди десет години беше разкрита измамата с дизеловите двигатели, като бързо стана ясно, че Audi е в самия център на схемата. Тогавашният изпълнителен директор Руперт Щадлер беше осъден осемгодини по-късно. Двамата му наследници нямаха авторитет, а инженерите прекараха повече време в настройването на дизелови двигатели, отколкото в подготовката за бъдещето.

"Разбира се, прочистването изтощи много енергия, но вече е напълно завършено", казва Дьолнер, който ръководи компанията от две години. Но това не беше единственото, което коства на Audi скъпоценно време. Имаше и много бюрокрация.

Радикални промени

Дьолнер казва, че сега е елиминирал 85% от всички вътрешни комитети. Съкращават се 7500 административни позиции в споразумение със синдикатите. Премахва се цяло йерархично ниво. "400 мениджъри по-малко!", казва Дьолнер с гордост.

Но това означава и че сега има 400 разочаровани служители, което неизбежно предизвиква вълнения. Особено след като ключови позиции като тези на главния технолог и главния дизайнер бяха запълнени с външни назначения.

В Инголщат служителите често говорят за резкия стил на не чак толкова новия си шеф. Самият Дьолнер настоява: "Не трябва да се бърка яснотата с твърдостта."

Китайски предизвикателства

Преди тридесет години Audi беше единствената фирма, сглобяваща луксозни автомобили в Китай. Седаните станаха желани превозни средства за висши чиновници и кадри на Комунистическата партия. Но тази аура на статус се превърна в товар. Четирите кръга сега поразяват младите купувачи като символ на поколението на родителите им.

Продажбите падат - с десет процента в Китай през първата половина на годината.

Реакцията е радикална. Подобно на VW, Audi се свърза с китайски фирми, предлагащи най-съвременни технологии. За да забележат клиентите, те просто премахнаха пръстените от новите модели, които ще се пускат следващата година, и поставиха едно голямо AUDI вместо тях.

Неясно бъдеще

Какви задвижващи системи ще избират хората утре? Това е следващата неопределеност не само в САЩ, но и в световен мащаб. Предшественикът на Дьолнер - Маркус Дюсман, се бе ангажирал да прекрати производството на двигатели с вътрешно горене в Audi до 2033 година. Босът на Audi отложи този краен срок. "Защото просто не можем да предвидим какви ще бъдат правилата по света", казва той.

В САЩ може да се появи нов завод на Audi с цел избягване на митата. Според Die Zeit от поточните му линии ще слизат коли с конвенционално задвижване.

В същото време Герно Дьолнер заема различна позиция от германските конкуренти, които все повече призовават за отлагане на европейската забрана за двигателите с вътрешно горене, планирана за 2035 година. САЩ са нестабилни, казва той, но в Европа пълен преход към електрическа мобилност все още е реалистичен. "Искам яснота и стабилност", подчертава шефът на Audi.