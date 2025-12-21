Световната авиационна индустрия се подготвя за най-натоварената Коледа досега, като над 300 млн. души се очаква да пътуват със самолет в празничния период, предава Financial Times. Данните на платформата за авиационна статистика OAG показват, че между 15 декември и 4 януари броят на пътниците от 40-те най-големи пазара, водени от САЩ, ще достигне около 309 млн. - с близо 4% повече спрямо същия период преди година.

Ръстът се подкрепя основно от силното възстановяване на търсенето в големи развиващи се икономики като Китай, Индия, Бразилия и Мексико. Тази динамика потвърждава трайното завръщане на въздушните пътувания след тежкия удар по сектора по време на пандемията. По прогноза на Международната асоциация за въздушен транспорт (Iata) през 2026 г. със самолет ще пътуват над 5,2 млрд. души, въпреки геополитическите рискове, търговските напрежения и икономическата несигурност.

Във Великобритания също се очаква рекордно натоварване. Само в седмицата преди Коледа от летищата в страната ще излетят около 3 млн. пътници, сочат данни на Гражданската авиационна администрация. По предварителните очаквания най-натовареният ден беше 19 декември, когато близо 460 хил. души пътуваха по въздух. Дори на самия Коледен ден се очакват около 160 хил. пътници - с 13% повече спрямо миналата година и със 72% над нивото отпреди десетилетие. Общо около 9,6 млн. души ще летят от и до Обединеното кралство в периода 15 декември - 4 януари, което го прави най-големия авиационен пазар в Европа, пред Испания, Италия и Германия.

В САЩ броят на пътуващите през трите седмици около Коледа ще достигне приблизително 70 млн. души. OAG прогнозира, че четирите най-натоварени авиокомпании в този период ще бъдат американските American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, всяка от които ще превози над 13 млн. пътници. След тях се нарежда европейският нискотарифен лидер Ryanair с около 11 млн. пътници.

По отношение на инфраструктурата, най-натоварените летища ще бъдат Дубай - където всички полети са международни - и Атланта, при което над 90% от пътниците пътуват по вътрешни линии. Най-интензивната въздушна връзка в света ще бъде между Джеджу и Сеул в Южна Корея, с около една трета повече пътници спрямо миналата година. Втората по натовареност линия ще бъде между Ханой и Хо Ши Мин във Виетнам, с ръст от 29% до около 760 хил. пътници.

Въпреки рекордното търсене, секторът остава изправен пред оперативни рискове - от зимни метеорологични условия до вътрешни проблеми на превозвачите. Индийската нискотарифна авиокомпания IndiGo, която се очаква да бъде сред най-натоварените в света по празниците, вече е отменила над 2000 полета заради невъзможност да отговори на нови изисквания за почивка на пилотите.

От бизнес гледна точка обаче картината е силно позитивна. Недостигът на нови самолети - вследствие на забавено производство в Boeing и проблеми по веригите на доставки при Airbus - ограничава капацитета и позволява на авиокомпаниите да поддържат рекордно висок коефициент на заетост на местата. Това директно се отразява върху финансовите резултати. По данни на Iata печалбите на индустрията ще нараснат от около 39,5 млрд. долара през 2025 г. до 41 млрд. долара през следващата година.

Главният директор на Iata Уили Уолш определя този ръст като "изключително добра новина" на фона на нарастващите разходи, геополитическите конфликти, забавянето на световната търговия и засилващия се регулаторен натиск. По думите му авиокомпаниите са успели да изградят по-устойчиви бизнес модели, които им позволяват да поемат шокове и да поддържат стабилна рентабилност дори в среда на повишена несигурност.