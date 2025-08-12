През лятото на 2024 г. пет европейски летища - разположени в Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Франция - са регистрирали най-много отменени и закъснели полети, сочат данни на Flightright. Платформата, специализирана в защитата на правата на авиопътниците, е изготвила доклад, в който са анализирани летищата с най-висок процент отменени и закъснели полети. Според цитирана от Europa Press информация именно тези аерогари носят най-голям риск от провал на летните почивки на много пътуващи.

На "върха"

В периода юни-август 2024 г. летището във Франкфурт е оглавило европейската класация с 1 658 отменени и 24 623 закъснели полета. На второ място се нарежда лондонското Хийтроу с 954 отменени и 29 527 закъснели полета, следвано от Мюнхен - Франц Йозеф Щраус (877 отменени и 21 040 закъснели), Амстердам - Схипхол (686 отменени и 23 738 закъснели) и парижкото "Шарл дьо Гол" (609 отменени и 25 957 закъснели).

По процент отменени полети Франкфурт остава на първа позиция с 2,49%, изпреварвайки Мюнхен (2,02%), Цюрих (1,81%), Хийтроу (1,54%) и Гетуик (1,49%). За сравнение, мадридското летище "Адолфо Суарес" в Барахас е с най-малко отменени полети през този период - едва 99, въпреки че е отбелязало значителен брой закъснения - общо 17 997.

46% за България

До всички споменати големи европейски летища има редовни полети от страната ни на различни авиокомпании, включително на националния превозвач "България еър". В данните на Flightright не се посочват български летища, но според информация на AirHelp, с която разполага Money.bg, през лятото на 2024 г. в България "инциденти" са засегнали около 730 хиляди пътници. От всички полети 41% са закъснели под 3 часа, 2,2% - над 3 часа (при които пътниците имат право на обезщетение по европейското законодателство), а 2,9% са били напълно отменени.

Лондон - мисията невъзможна

През първите шест месеца на тази година Хийтроу оглавява европейската класация за най-много отменени полети (1 596), следван от Амстердам (1 499), Мюнхен (1 002), Хелзинки-Вантаа (928) и "Шарл дьо Гол" (805). По процент отменени полети първенец е Хелзинки с 2,50%, изпреварвайки Брюксел, Хийтроу, Мюнхен и Амстердам.

При закъсненията Хийтроу отново е лидер с над 45 000 закъснели полета (38,33% от всички), следван от "Шарл дьо Гол" (над 38 000), Амстердам (над 35 000), Франкфурт (30 911) и Мадрид-Барахас (27 683).

Най-малко отменени полети са отчетени на летищата Лондон-Станстед (0,12%), Варшава (0,16%), Мадрид-Барахас (0,19%), Палма де Майорка (0,23%) и Рим-Фиумичино (0,23%).