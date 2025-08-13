Мрежата от летища на Grupo Aena в Испания е регистрирала общо 32,7 милиона пътници през юли, което е с 2,7% повече спрямо същия месец на предходната година. Заедно с това са извършени 268 000 полета (+3,1%) и са превозени 115 000 тона товари (+7,5%). Това прави седмия месец на 2025 г. най-добрия в историята на оператора по национален брой пътници и полетни операции, съобщиха от компанията във вторник.

Според официалната информация между януари и юли испанските летища са обслужили 183,3 милиона пътници, с 4,1% повече. За периода са отчетени 1,5 милиона полета (+4,5%) и 750 000 тона товари (+5,7%). През юли най-натоварено е било летище "Адолфо Суарес Мадрид-Барахас" с 6 милиона пътници (+0,6%). Следват: "Жозеп Тараделас Барселона-ел Прат" - 5,54 млн. (+2,9%), Палау де Майорка - 4,6 млн. (-0,1%), Малага-Коста дел Сол - 2,9 млн. (+7,8%), Аликанте-Елче Мигел Ернандес - 2,1 млн. (+5,9%), Ибиса - 1,45 млн. (+0,9%), Гран Канария - 1,3 млн. (+6,4%) и Валенсия - 1,13 млн. (+4,2%).

Миналия месец е постигнат абсолютен рекорд в 16 летища: Мадрид-Барахас, Барселона-ел Прат, Малага-Коста дел Сол, Аликанте-Елче, Ибиса, Валенсия, Гран Канария, Севиля, Билбао,Тенерифе Юг, "Сесар Манрике"-Лансароте Тенерифе Север, Фуертевентура, Кордоба, Ла Гомера и Сон Бонет.

По брой полетни операции лидер е Мадрид-Барахас с 37 900 (+0,4%), следван от Барселона-ел Прат - 33 700 (+2,7%), Палау де Майорка - 31 500 (+0,7%), Малага-Коста дел Сол - 20 000 (+7,7%), Ибиса - 13 000 (+1,1%), Аликанте-Елче - 12 800 (+5,7%) и Гран Канария - 11 500 (+2,1%).

По отношение на товарните превози през юли води Мадрид-Барахас с 70 000 тона (+8,9%), пред Барселона-ел Прат - 18 900 тона (+17,6%, рекорд за каталунското летище), Сарагоса - 12 500 тона (-4,2%) и Витория - 6400 тона (+3%).

До Испания и назад

Националният статистически институт (НСИ) все още не е публикувал юлските данни за пътуванията на българите в чужбина, но според тези за месец по-рано, 34 хиляди са посетили Испания. За цялата минала година те са малко над 202 хил. души. А полетите до слънчевата страна от Иберийския полуостров от България са основно от София. Различни авиокомпании предлагат такива до Мадрид, Варселона, Малага, Валенсия, Аликанте и Палма де Майорка.

Кои са Aena

Grupo Aena е най-големият оператор на летища в света по брой пътници, със седалище в Мадрид. Компанията управлява 46 летища и два хеликоптерни терминала в Испания, Лондон-Лутън във Великобритания, 17 летища в Бразилия, както и участва в концесия на 12 летища в Мексико. Aena е публична компания, в която държавата чрез испанската холдингова структура ENAIRE притежава мажоритарен дял от 51%. Останалите акции се търгуват на борсата в Мадрид и са собственост на институционални и индивидуални инвеститори.

В цялата си мрежа Aena е обслужила 219,3 млн. пътници между януари и юли (+4,4%), с 1,8 млн. самолетни движения (+2,6%) и 843 567 тона товари (+6,5%). Само за юли групата отчита 38,4 млн. пътници (+2,7%), 320 000 самолетни операции (+0,9%) и 130 508 тона товари (+10,1%).

Ръст и в Бразилия

До юли 17-те бразилски летища на Aena са обслужили близо 26 млн. пътници (+5,7%). Отчетени са 260 000 полета (-6,8%) и 74 000 тона товари (+18,5%). През юли там са преминали 4 млн. пътници (+2,2%), извършени са 38 500 полета (-12,2%) и са превозени 13 100 тона товари (+44,1%).

Групата от шест летища на ANB в североизточна Бразилия е приключила юли с 1,5 млн. пътници (+1,3%), като води летище Ресифе - 875 000 (+2,5%). Извършени са 13 200 полета (-10,3%), от които 7000 в Ресифе (-13,2%). Превозени са 6400 тона товари (+30,9%), включително 4760 тона през Ресифе (+21%).

Единадесетте летища на BOAB (сред които ключовото "Конгоняс" в Сао Пауло) са регистрирали през юли 2,5 млн. пътници (+2,8%). Летище "Конгоняс" е преминало границата от 2 млн. пътници (+4,2%). Отбелязани са 25 317 полета (-13,2%), като 18 080 от тях са били в столицата на щата Сао Пауло (-7,7%). Превозени са 6 737 тона товари (+59,2%), от които 5 954 тона през "Конгоняс" (+72,4%).

Лондон-Лутън с 5% ръст до юли

Между януари и юли 2025 г. летище Лондон-Лутън е обслужило 10 млн. пътници (+5%), с 78 101 самолетни движения (+1,8%) и 17 372 тона товари (-4,2%). През юли са преминали 1,7 млн. пътници (+4,2%), извършени са 13 000 полета (+1,3%) и превозени 2700 тона товари (-0,8%).