Главният изпълнителен директор на Ryanair заяви, че е готов да съкрати още 1 млн. места по полетите до Испания през следващото лято, в разгарящия се спор с държавния оператор на летищата Aena заради увеличение на таксите, пише Financial Times.

Ирландският превозвач вече отмени близо 2 млн. места през изминалото лято и идващата зима, след като отказа да плати увеличение от 6,5%. "Ако разходите в регионална Испания са твърде високи, ще летим другаде", заяви Майкъл О'Лиъри, посочвайки, че предпочита дестинации като Палма пред Херес.

Миналата седмица авиокомпанията съобщи, че няма да извършва зимни полети до летища като Сантяго де Компостела, Виго, Валядолид, Херес и Тенерифе.

Aena, която твърди, че увеличението е €0,68 на пътник, обвини Ryanair в "изнудване" и нечестност. Председателят на компанията Мауриси Лусена нарече превозвача "безочлив" и обвини в "плутократична" визия за политиката. Испанският транспортен министър Оскар Пуенте също застана зад Aena, като обвини Ryanair в "изнудване".

Испанската държава притежава 51% от Aena, която е собственик и на летище Luton в Лондон.

Ryanair превозва повече пътници до и от Испания от всяка друга авиокомпания, включително Iberia. О'Лиъри заяви, че монополният модел на Aena оскъпява всички полети и оставя регионалните летища празни.

Според него спорът е довел до ръст на резервациите с 8% за седмица, като половин милион места вече са пренасочени към Малага и Палма. Испания е вторият по големина пазар на Ryanair след Италия, носещ 18% от приходите за финансовата 2025 г.

Превозвачът очаква до края на годината да получи 25 нови самолета от Boeing и още четири в началото на следващата.