Ryanair спази предупреждението си от преди седмица и намали с 1 милион места зимната си програма в Испания. Тази сряда бяха обявени конретните летища, които ще бъдат засегнати. Това са тези в Сантяго, Виго, Сарагоса, Валядолид, Херес, Сантандер, Астурия, Витория и на Канарските острови, пише El país.

Макар да става въпрос за намаление с над 1 милион места от вече предвидената зимна програма на авиопревозвача, според испанското Министерство на транспорта това няма да доведе до сътресения, защото представляват едва 0.7% от общо 137 милиона места, заявени за този зимен сезон пред държавния летищен оператор Aena.

Един от най-големите потърпевши от орязването ще са Канарските острови. Авиокомпанията, която с превозени 62 млн. пътници на година е лидер по трафик в страната, ще намали предлагането си с 10% или цели 400 000 места на островите, вследствие на премахването на 19 линии от разписанието ѝ.

Останалите около 600 000 места, или с 41%, ще засегнат редица летища в предимно провинциални градове. Компанията не лети по директни линии между България и някое от тези летища. Поради това летище "Васил Левски" в София, от където Ryanair има полети до Испания, няма да бъде засегнато. Плановете на български пътници могат да бъдат повлияни от съкращенията предимно за Канарските острови, тъй като в повечето случаи до там се лети с прикачане до друго летище във вътрешността на страната. А не малко сънародници живеят и пътуват до там.

От България авиопревозвачът изпълнява полети до Maдpид, Бapceлoнa, Maлaгa, Baлeнcия, Aлиĸaнтe и Πaлмa дe Maйopĸa.

Hasta la vista

Като част от голямата чистка нискотарифният превозвач реши да закрие базата си с два самолета в Сантяго, откъдето изтегля 453 000 места и седем линии. Това е и най-мащабното съкращение в рамките на плана, след като отпадащите седалки представляват около 80% от капацитета на Ryanair.

Mярката за летището на разположеният на Атлантическия океан Виго е пълно спиране на операциите от 1 януари. Така ще отпаднат 31 хиляди места по две линии.

В списъка с корекции попадат и летищата във Валядолид и Херес, които вече "пострадаха" през настоящия летен сезон. Валядолид губи 26 000 места, а Херес остава без 28 000.

Предлаганият капацитет между ноември и март намалява с 45% в Сарагоса (70 000 места), а в Сантандер (84 000 места) с 38%. Също така Астурия губи 16%, или 11 хил., от местата спрямо зимен сезон 2024-2025 г. Във Витория съкращението е 2% (2000 места).

Поводът

Причината да се стигне до стъпката за намаляване на зимния капацитет на Ryanair и до това през лятото лятото, е увеличението на летищните такси от страна на държавния летищен оператор Aena. То ще е с 6.5% и ще влезе в сила в края на март 2026 г. Пpeди тoвa пoдлeжи нa oдoбpeниe oт Haциoнaлнaтa ĸoмиcия пo пaзapи и ĸoнĸypeнция.

По време на представянето на засегнатите летища главният изпълнителен директор на авиокомпанията, Еди Уилсън, подчерта, че компанията му не търси изключителни предимства за себе си, а стимули за целия сектор и за туризма в провинциите.

Той уточни, че до 2031 г. би могъл да разположи 33 допълнителни самолета в Испания, увеличавайки пътниците до 77 милиона годишно и откривайки нови регионални бази. Това би означавало увеличение на превозените пътници с 40% и създаването на около хиляда нови работни места.

Но авиопревозвачът има условия - замразяване на таксите, избягване на прекомерни инвестиции в разширенията на летищата El Prat (Барселона) и Barajas (Мадрид), стимули за устойчиви горива и мерки за повишаване на конкурентоспособността на регионалните летища. Правителството категорично отхвърля тези искания.

Зимните програми на Ryanair за големите летища в Испания все още не са обявени, но очакванията са за тях да няма намаление на места. Напротив, да бъдат увеличени, а така и капацитетът на самолетната компания в страната да се увеличи, въпреки намаленията от тази година.