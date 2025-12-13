Според публикация на El País, Pixar и военните дронове имат общ технологичен корен. Системите за триизмерно моделиране, които студиото развива още от времето на "Играта на играчките" (1995) и "Търсенето на Немо" (2003), се оказват ключови за прецизността на безпилотните летателни апарати, използвани в конфликти като тези в Газа и Украйна. Докато на Pixar служат за по-реалистична анимация, дроновете използват същите принципи, за да разчитат пространството, през което се движат, и да достигат точно до целта си.

През 1995 г. Pixar представя първия пълнометражен филм, създаден изцяло с компютърна анимация - "Играта на играчките". Реалистичната визия става възможна благодарение на RenderMan - собствен софтуер за сложен триизмерен рендеринг, способен да пресъздава отражения, текстури, коса, кожа и ефекти от обективи. Той придава характерния "подпис" на студиото и заменя грубите многоъгълни форми с плавни, естествени движения.

RenderMan има корени в Университета на Юта от 70-те години, където съоснователят на Pixar Ед Катмъл прави докторантура именно върху проблемите на рендеризацията. Катмъл е една от редките фигури, носители и на "Оскар" (2008) за принос към анимацията, и на наградата "Тюринг" (2019) за фундаментална работа в областта на компютърната графика.

По-малко известно е, че изследванията на Катмъл и колегите му са финансирани от DARPA - агенцията за авангардни военни разработки на САЩ. Негов състудент - Ви Тъон Фонг - пристига в страната именно по линия на DARPA и създава легендарните алгоритми за осветление и засенчване, носещи неговото име. Тези алгоритми се превръщат в основа на 3D анимацията и видеоигрите през последните пет десетилетия.

Пентагонът има конкретен интерес към подобни технологии. През 80-те години работата на Фонг е внедрена в симулатори за пилоти на F-16, като значително подобрява визуалната им среда. А по-късно подобрени системи за рендеринг - включително RenderMan - се оказват решаващи за развитието на съвременните бойни дронове. Pixar е отказала коментар пред el Pais.

Това са именно "другите приложения", за които се загатва при връчването на наградата "Тюринг". За да лети, един дрон трябва да може да изгражда прецизна виртуална триизмерна карта на средата. Тъй като "няма очи", апаратът разчита на непрекъснато пресмятане на обекти в движение - човешки фигури, автомобили, дървета. Той трябва да различи войник от дете, кола от танк, човек от животно.

RenderMan и производните му позволяват това. Технологията, дала живот на бързащи играчки в детска стая, днес изгражда 3D картите, по които дроновете навигират. "Машините се нуждаят от много пластично, скулптурно възприятие за пространството", обяснява Лорена Хауме-Паласи, експерт по етика на технологиите и съветник на Европейския парламент.

Връзката между филмовата индустрия и военния сектор в САЩ е дълбока. Още през 1953 г. президентът Дуайт Айзенхауер препоръчва държавната намеса в развлекателния сектор да остане скрита. Той въвежда и понятието "военно-индустриален комплекс" и създава DARPA - структура, която по-късно се оказва решаваща за технологичния подем на Pixar. След разпадането на СССР финансирането се пренасочва така, че военните иновации да имат и комерсиално приложение - модел, който според изследователи от Станфорд води до "военно-развлекателния комплекс".

Случаят с RenderMan е пример как невинно изглеждаща анимационна технология може да бъде пренесена в системи за поразяване. Историкът на компютърната графика Джейкъб Габури напомня, че през 70-те и 80-те години почти цялата информатика в САЩ се финансира от Пентагона.

Аниматорката Саманта Юсеф, работила за Disney, Filmax и Ubisoft, твърди, че съществува "директна връзка между "Играта на ифрачките" и дроновете, които поразяват деца в Газа". По думите ѝ големите студиа несъзнателно "обличат роботиката в художествена обвивка" - алгоритмите за движение и рендеринг, създадени за филми, усъвършенстват разбирането на машините за пространството.

Споменаването на Газа е свързано с доклади на ООН и показания на лекари, според които множество деца са загинали от изстрели на израелски дронове. Някои чуждестранни медици съобщават за над сто малолетни пациенти с огнестрелни рани в главата или гърдите от далечна дистанция - белези, характерни за удари от снайперски дронове.