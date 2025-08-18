Русия има потенциал да изнася в чужбина безпилотни летателни системи (дронове) с двойно предназначение (гражданско и военно) на стойност от 5 до 12 милиарда долара годишно. Това заяви министърът на промишлеността и търговията на страната Антон Алиханов, цитиран от "Комерсант".

По думите му, най-голям интерес за износ на руски дронове представляват страните от Азия, по-конкретно Индия, Индонезия и Виетнам. По предварителни оценки, обемът на доставките годишно за региона може да достигне 3-8 милиона броя на обща стойност до 4-9 милиарда долара.

Друг обещаващ пазар за руски дронове може да е Африка и в частност Алжир, Египет и Судан, където би могло да бъдат доставени годишно до 1-2 милиона броя на обща стойност 1-2 милиарда долара. Потенциалният обем на износа за Латинска Америка се оценява на 500 хил. броя годишно, на обща стойност около 500 милиона долара.

Същевременно руският министър отбелязва, че настоящият голям растеж на пазара на дронове в Руската федерация е свързан основно с конфликта в Украйна и "обемът на поръчките сериозно ще намалее в даден момент" (с приключване на бойните действия). Затова вече е необходимо да се покаже, "как технологиите, разработени първоначално с военно предназначение, могат да се използват и в полза на икономиката".