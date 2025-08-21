Атаките с дронове срещу руските рафинерии, които се засилиха през август, доведоха до спирането на най-малко четири големи нефтозавофа и лишиха икономиката от една седма от капацитета за рафиниране на петрол, според оценки на The Moscow Times.

На 2 август рафинерията "Новокуйбишевск" на "Роснефт" с капацитет 8,3 милиона тона годишно бе спряна след атака с дронове. На 11 август рафинерията в Саратов на компанията с капацитет 5,8 милиона тона годишно спря да получава суровина.

Как украинските AI дронове разтърсиха руската енергийна индустрия

Над една осма от нефтопреработвателния капацитет на страната вече е поразен

На 15 август стана ясно, че рафинерията "Волгоград" на "Лукойл" - най-голямата в Южна Русия с капацитет 14,8 милиона тона годишно, е била спряна. В същия ден, след атака с дронове, рафинерията "Самара" на "Роснефт" с капацитет 8,5 милиона тона годишно престана да получава петрол за преработка.

Освен това на 2 август приблизително половината от капацитета на рафинерията в Рязан (около 6,9 милиона тона от общо 13,8 милиона) - най-голямата сред рафинериите на "Роснефт", бе спряна. Горивото, произведено там, се продава и в Московска област.

По този начин за по-малко от три седмици петролните компании загубиха 44,3 милиона тона от годишния капацитет за рафиниране - тоест 13,5% от националния общ капацитет, оценен на 328 милиона тона годишно според "Восток Капитал".

Миналата година, според оценки на Reuters, руските рафинерии са преработили 267 милиона тона петрол - най-малкия обем за последните 12 години.

Ремонтът на рафинериите на "Роснефт" в Рязан и Новокуйбишевск ще продължи приблизително месец, съобщиха по-рано източници на "Ройтерс". Както признава енергийният министър Сергей Цивильов, ремонтите са затруднени от наложените санкции - голяма част от оборудването няма руски аналози и снабдяването е бавно и скъпо.

В резултат през 2025 г. Русия отново се сблъска с недостиг на бензин: борсовите цени за бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха съответно с 40% и 50% от началото на годината и достигнаха рекордни нива - 71 970 рубли/тон и 81 337 рубли към 19 август.