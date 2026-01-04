През 2025 г. жилищните имоти в Русия като цяло поскъпнаха, като това важи особено за новите жилища в големите градове с население над 1 милион жители. На основата на данни от големи компании за недвижими имоти, РБК определи в кои големи руски градове новите жилища са поскъпнали най-много и с колко, както и какви са сега средните цени там на 1 кв. метър жилищна площ.

Най-голямото увеличение на цените на новите жилища през 2025 г. сред градовете с над милион жители е отчетено в Санкт Петербург.

Трите града с най-високо увеличение на цените на апартаментите в нови сгради от началото на 2025 г. досега, са Санкт Петербург, следван с малка разлика от столицата Москва, а на трето място е Казан.

Санкт Петербург оглави списъка с градове с над милион жители с най-висок темп на растеж на цените на пазара на ново строителство през 2025 г., обясниха за "РБК Недвижимости" анализатори от "НДВ Супермаркет Недвижимости", след съответните изчисления и анализи. През ноември средната цена на квадратен метър жилищна площ на първичния пазар в Санкт Петербург се е увеличила с 20,6% в сравнение с януари 2025 г., достигайки 346 600 рубли (около 4500 долара).

Източник: iStock

От "НДВ Супермаркет Недвижимости" обясняват лидерството на Санкт Петербург с нарастващото търсене на ново строителство, дължащо се на т.нар. семейни ипотеки. Много купувачи се опитват да сключат сделки, използвайки старите условия на семейните ипотеки, които ще се променят от февруари 2026 г.

Москва се класира на второ място, като средната цена на квадратен метър в ново жилище там се е увеличила с 20,1% от началото на годината, до 613 400 рубли (около 8000 долара).

Казан зае трето място по ръст на покачване на цените при новите жилища с увеличение от 19%, до 272 000 рубли (около 3600 долара).

На четвърто и пето място се "класираха" Нижни Новгород и Омск. При Нижни Новгород нарастването на жилищните цени за година е с 13,7% до 213 600 рубли. При Омск поскъпването на жилищната площ е с 10,5%, до средна цена на квадратен метър от 156 800 рубли (около 2060 долара).

Големи градове в Русия с най-голямо поскъпване на новите жилища през 2025 г. и средната цена на квадратен метър към ноември:

Санкт Петербург - 346 600 рубли, +20,6%

Москва - 613 400, +20,1%

Казан - 272 000, +19%

Нижни Новгород - 213 600, +13,7%

Омск - 156 800, +10,5%

Екатеринбург - 172 100, +9,8%

Самара - 133 500, +8,2%

Ростов на Дон - 156 700, +7,9%

Краснодар - 178 100, +7,7%

Воронеж 144 300, +6,6%

Волгоград 130 000, +6,2%.

Само през третото тримесечие на 2025 г., трите града в Русия с население над един милион жители, където цените на жилищата в новите сгради са нараснали най-много, са: Москва (увеличение от 4,9%), Екатеринбург (с 3,8%) и Санкт Петербург (с 3,6%).

Както се вижда от данните на компанията за имоти, новите жилища (а и тези на вторичния пазар) в Москва общо взето са значително по-скъпи от тези в другите големи градове на Русия, като разликата стига до 4-5 пъти по високи средни цени на квадратен метър площ.