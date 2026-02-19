Изминаха трудни седмици за железопътната индустрия на Испания, но изпадналият в застудение сектор на страната най-накрая има за какво да се радва, пише местната The Olive Press. Саудитска Арабия сключи сделка за няколко милиарда евро за закупуването на 20 нови високоскоростни влака от испанския производител на локомотиви Talgo, обявиха от компанията, цитирани от испанските медии.

В изявление от Talgo заявиха, че споразумението обхваща и поддръжката на влаковете и ще добави 1,33 милиарда евро към вече задействани по-рано поръчки, с което ще достигне рекордната обща сума от близо 6 милиарда евро.

Новите влакове ще бъдат доставени на железниците на Саудитска Арабия и ще се движат по високоскоростна линия, свързваща големи градове, включително Мека, Медина и Джеда, която използва подвижен състав на Talgo от 2018 година. Всеки нов влак ще се движи с максимална скорост от 300 км/ч и ще се състои от два моторни и 13 пътнически вагона, предлагащи общ капацитет от 417 места.

Сделката беше определена като "важна" от испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, който написа в социалната мрежа X:

"Гарантираме непрекъснатостта на Renfe (националния железопътен оператор на Испания) като мениджър на саудитската високоскоростна железница до 2038 г. и закупуването на 20 нови влака от Talgo с финансова инжекция от милиарди евро. Това е важна демонстрация на доверие в нашия железопътен модел."

Сделката представлява именно така необходимия тласък на доверието за сектор, разтърсен от поредица от фатални инциденти миналия месец. На 18 януари два високоскоростни влака дерайлираха в Адамус, Кордоба, в най-смъртоносната железопътна катастрофа в Испания от 2013 г., когато 80 души загинаха в Сантяго де Компостела.

Около 46 души загинаха, а стотици бяха ранени, след като задните вагони на влак Iryo, пътуващ за Мадрид, превозващ над 300 пътници, се преобърнаха върху съседна линия и се сблъскаха с насрещно движещ се влак, пътуващ за Уелва. Предварителен доклад, публикуван от комисията за разследване на железопътни инциденти, предполага, че катастрофата е причинена от 30-сантиметрова пукнатина в релсите.

Два дни по-късно, машинист на влак загина, а над 40 пътници бяха ранени по железопътната мрежа Родалиес в Барселона, след като влак по линия R4 излезе от релсите. Влакът дерайлира след сблъсък с подпорна стена, която се срути върху линията след проливен дъжд. Два дни по-късно шестима души бяха ранени в Картахена, Мурсия, след като пътнически влак се сблъска с кран, който падна върху релсите.

Последицата от инциденти повдигна спешни въпроси относно състоянието на инфраструктурата на железопътната мрежа на Испания - често определяна като една от най-добрите в Европа.