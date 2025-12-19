Испанското министерство на транспорта стартира ново проучване за възможността за изграждане на високоскоростна железопътна линия между Билбао и Сантандер - проект, чиято ориентировъчна стойност се оценява на около 4 млрд. евро, предава El País. Двете крайбрежни столици са разделени от 118 км теснолинейна железница, от които едва 40 км са електрифицирани. Новият договор за инженеринг е обявен с бюджет 786 хил. евро и има за цел да провери дали инвестицията от няколко милиарда евро може да бъде оправдана от гледна точка на социално-икономическата възвръщаемост.

Идеята за високоскоростна връзка вече е била анализирана в рамките на информационно проучване за коридора Кантабрия-Средиземноморие, но тогава заключенията са били неблагоприятни. Според министерството реализацията на проект за около 4 млрд. евро зависи пряко от това дали очакваните ползи надхвърлят високите разходи, като срещу него тежат и сериозни технически предизвикателства, както и екологичното въздействие.

В момента пътуващите между Билбао и Сантандер разполагат основно с бавната железопътна линия, известна с множеството си спирки и ниска средна скорост - до 80 км/ч. Пътуването с влак по този маршрут отнема над три часа, което силно ограничава конкурентоспособността му спрямо автомобилния транспорт.

Новото проучване трябва да даде по-ясна картина за пътникопотока и товарните превози между двете области, включително потенциалното търсене от населени места като Кастро Урдиалес и Ларедо. Ще бъдат разгледани различни трасета и варианти - както смесено движение на пътници и товари, така и линия само за пътнически превози - както и съотношението разходи-ползи при инвестиция от порядъка на милиарди евро. Министерството подчертава, че самото възобновяване на анализа е знак за ангажимент към Баската автономна област и Кантабрия и е част от по-широки инфраструктурни планове, сред които и Южният железопътен обход на Билбао.

Междувременно продължава и процедурата по обществено обсъждане на информационното проучване за участъка Билбао-Сантандер от коридора Кантабрия-Средиземноморие, чийто срок беше удължен. В него вече е включена оценка на социално-икономическата рентабилност, която отчита, че очакваните ползи от високоскоростната линия са под минимално препоръчителните нива.

Заради тези резултати сегашните варианти на трасето на практика се считат за нецелесъобразни, което налога възлагането на новото проучване. Ако и то не доведе до различни изводи, проектът за жп връзка на стойност около 4 млрд. евро може да остане само на етап анализ, без да се стигне до реално строителство.