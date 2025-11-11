Консорциум, оглавяван от металургичната компания Sidenor и подкрепен от баските (от провинцията País Vasco - Странатa на баските) фондации BBK и Vital, както и от държавния фонд Finkatuz, е договорил придобиването на 29,76% от железопътния производител Talgo срещу 156,7 млн. евро. Пакетът се купува от досегашния основен акционер Pegaso и няколко по-малки инвеститори, като сделката трябва да приключи преди 31 януари 2026 г., е съобщило дружеството пред Националната комисия по ценните книжа (CNMV), предава RTVE.

Цената е 4,25 евро за акция - с 10 евроцента над предварително споразумение от февруари. Освен това е включена условна клауза за компенсация, ако някой от новите акционери продаде акции на по-висока цена. В документа, изпратен до регулатора, не фигурира договореният по-рано допълнителен бонус от 0,85 евро на акция, който зависи от финансовите резултати на Talgo през 2027-2028 г. След възобновяване на търговията акциите на компанията поскъпнаха с 9,7%, до 2,94 евро.

Разпределение на дяловете

Pegaso ще продаде почти 34 млн. акции, а останалите миноритарни акционери - още около 3 млн. След приключване на сделката Sidenor (чрез Clerbil S.L.) и държавният фонд Finkatuz ще контролират по 8,5% от капитала на Talgo, а Fundación Vital - 4,24%.

Прехвърлянето е обвързано с редица условия, включително подписване на финансиращи и застрахователни споразумения между дъщерното дружество Patentes Talgo, банки и испанската агенция за експортно кредитиране CESCE. До 15 март 2026 г. Pegaso и останалите продавачи няма да могат да изкупуват акции или да назначават членове на борда.

Sidenor посочи, че следващата стъпка е свикването на извънредно общо събрание на акционерите, което трябва да одобри новата финансова структура на компанията.

Сделката идва малко след като испанското правителство разреши участието на държавния холдинг SEPI в капитала на Talgo с 75 млн. евро - чрез 45 млн. евро ново увеличение на капитала и 30 млн. евро конвертируема облигация, което ще осигури на SEPI 7,8% дял.

Така приключва двугодишна сага, започнала през 2024 г., когато унгарската Ganz Mavag предложи да изкупи Talgo за 5 евро на акция - оферта, която испанското правителство отхвърли по съображения за национална сигурност.