Испанският долен парламент e отхвърлил предложението на правителството за разходите за 2026 г., нанасяйки сериозен удар върху опитите на изпълнителната власт да възстанови нормалния бюджетен календар, съобщава Reuters. Планът предвиждаше таван на разходите в размер на 216,2 млрд. евро, без включване на разходите по държавния дълг, което представлява увеличение с 8,5% спрямо миналата година.

Предложението не е получило подкрепата на консервативната Народна партия (PP), крайнодясната Vox, каталунските сепаратисти от Junts и твърдата левица от Podemos, като гласуването е завършило с 178 против, 164 за и петима въздържали се, отбелязва RTVE. Испания вече две поредни години не представя нов държавен бюджет, като разходите от 2023 г. бяха удължени за 2024 и 2025 г., след като необходимото мнозинство не подкрепи законопроекта.

Невъзможността да се одобри таванът на разходите за 2026 г. усложнява опитите на правителството да преодолее блокажа и да възстанови нормален бюджетен процес. Фискалната стратегия на кабинета съчетава увеличени разходи с цел намаляване на дефицита до 2,1% от БВП през 2026 г.

Министърът на финансите Мария Хесус Монтеро е заявила пред RTVE, че правителството ще продължи с изготвянето на бюджета за 2026 г. и ще го внесе отново в парламента в първите месеци на следващата година, което може да позволи ново гласуване върху фискалната рамка по-късно през зимата. Тя е подчертала, че отхвърлянето на плана вреди на регионалните администрации и посочи, че Народната партия трябва да обясни защо се противопоставя на необходимите средства за регионите.

Съветът на министрите е одобрил на 18 ноември таван на разходите от 212 млрд. евро за 2026 г., като също така е утвърдил цели за бюджетна стабилност и държавен дълг, които вече са представени на регионите, уточнява RTVE. Тези въпроси са станали предмет на критики по време на дебата в парламента.

Опозиционните партии са атакували плана като такъв "извън контрол". Заместник-секретарят по финансите на PP Хуан Браво е посочил, че увеличението от 8,5% надвишава прогнозите за растеж на БВП и ще доведе до "необуздан разход, финансиран чрез повече дълг и данъци". Депутатът на Vox Хосе Мария Фигаредо е добавил, че част от европейските фондове са насочени към държавни предприятия и проекти, които не носят пряк ефект за гражданите.

Депутатът от Junts Жозеп Мария Крузет Домене е разкритикувал Монтеро за това, че не е представила бюджетите за 2024, 2025 и 2026 г. и е подчертал проблеми като 25% младежка безработица, срив на жилищния пазар и намаляване на покупателната способност на семействата. Той е отбелязал и липсата на публикувани данни за изпълнение на бюджета в Каталуния, които според него са договорени в преговорите с Junts.