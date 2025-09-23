Икономическата комисия на Националния съвет на Словашката република одобри предложение за замразяване на възнагражденията на депутатите за периода 2026-2027 г., съобщава Denik Sme. Мярката обхваща не само месечните заплати, но и еднократните обезщетения, възнагражденията за асистенти и офис разходите.

Инициативата беше внесена от депутатите от партия Hlas - Андреа Сабоова, Роберт Пучи и Игор Шимко. Според председателя на парламента Ричард Раши решението е "необходим израз на солидарност" в рамките на консолидацията на публичните финанси, тъй като и гражданите на страната са принудени да бъдат по-пестеливи.

"Радвам се, че депутатите в комисията одобриха нашето предложение за замразяване на заплатите. В трудните времена, през които Словакия беше подложена от предишните правителства, е важно не само държавата и гражданите, но и особено самите политици да спестяват от себе си. Считам това за значителен израз на солидарност", коментира още Раши.

Как се изчисляват заплатите в парламента?

По закон възнагражденията на депутатите се изчисляват на база средната работна заплата в страната. С нейния ръст се очакваше възнагражденията на народните представители да се увеличат през 2026 г.

Новото решение обаче цели именно да предотврати подобно автоматично повишение.

В комбинация с вече обявеното 10-процентно увеличение на данъчното облагане на доходите на политиците, ефектът ще бъде реално намаление на нетния доход на конституционните служители. Изчисленията показват, че членовете на парламента ще разполагат с €220,70 по-малко месечно или с €2648,40 по-малко годишно в сравнение с настоящите си доходи.

Замразяването ще бъде в сила поне за 2 години, т. е. до края на мандата на сегашното правителство. След това бъдещият кабинет ще може да реши дали да продължи тази практика.

Коалицията изразява увереност, че предложението ще срещне подкрепа и сред опозиционните депутати по време на гласуването в пленарната зала, се казва още в публикацията.