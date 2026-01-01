Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай се разхожда из Googleplex - централата на компанията в Калифорния. По дължината ѝ минава пътека, минаваща покрай гигантски скелет на динозавър, игрище за плажен волейбол и десетки служители на Google, обядващи под мъгливото ноемврийско слънце, разказва BBC.

Екип на британската медия се натъква на лаборатория, скрита в задната част на кампуса зад интересни дървета. Тук се разработва изобретението, което Google смята за тайно оръжие. Известно като Tensor Processing Unit (или TPU), то изглежда като невзрачен малък чип, но, казва Пичай, един ден ще захранва всяка заявка с изкуствен интелект, която преминава през Google.

Това го прави потенциално един от най-важните обекти в световната икономика в момента.

"Изкуственият интелект е най-дълбоката технология, върху която човечеството някога е работило", настоява той.

Източник: Генерирано с изкуствения интелект ChatGPT

"Той има потенциал за изключителни ползи - ще трябва да се справим с обществените смущения."

Объркващият въпрос, който обаче витае около шума около изкуствения интелект, е дали това е балон, който е застрашен от спукване - защото ако е така, е напълно възможно да се стигне до грандиозно спукване, подобно на срива на дотком компаниите в началото на века, с последици за всички нас.

Банката на Англия вече предупреди за "внезапна корекция" на световните финансови пазари, заявявайки, че "пазарните оценки изглеждат разтегнати" за технологичните фирми с изкуствен интелект. Междувременно, шефът на OpenAI Сам Алтман спекулира, че "има много части от изкуствения интелект, които според мен са някак си нестабилни в момента".

На въпроса дали Google би била имунизирана от потенциално спукване на балон, Пичай отговаря, че може да устои на тази потенциална буря, но въпреки цялото си безгрижно вълнение около възможностите на изкуствения интелект, той също така отправи предупреждение.

"Мисля, че никоя компания няма да бъде имунизирана, включително и ние."

Тогава защо Google инвестира повече от 90 милиарда долара годишно в развитието на изкуствения интелект, което е трикратно увеличение само за четири години, точно в момента, в който тези предложения се обсъждат?

Големият бум на AI и големият риск

Бумът на изкуствения интелект, от който Google е само една част, е най-вече в парично изражение. Това е най-големият пазарен бум, който светът някога е виждал. Числата му са изключителни - пазарната стойност на Google и четири други технологични гиганта, чиито централи са на кратко разстояние с кола, е 15 трилиона долара.

Производителят на чипове, превърнал се в пионер в системите с AI, Nvidia в Санта Клара сега струва над 5 трилиона долара. На 10 минути път с кола на юг, в Купертино, се намира централата на Apple, чиято стойност се движи около 4 трилиона долара; докато на 15 минути на запад е Meta (преди Facebook) с стойност 1,9 трилиона долара. А в центъра на Сан Франциско OpenAI наскоро беше оценен на 500 милиарда долара.

Чисто финансовите последици от тази тенденция са достатъчно значителни. Стойността на акциите на тези компании (и няколко други извън Силициевата долина, като например Microsoft в Сиатъл) помогна за смекчаване на въздействието на търговските войни върху американската икономика и поддържаше пенсионните планове и инвестициите на високи нива - и не само в САЩ. И все пак това е съпроводено с голям риск.

А именно, невероятната зависимост на растежа на американския фондов пазар от представянето на шепа технологични гиганти.

"Великолепната седморка" - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla - колективно съставляват една трета от оценката на целия американски S&P 500. И тази пазарна стойност сега е по-силно концентрирана в няколко фирми, отколкото беше по време на дотком балона през 1999 г., според МВФ. А ако AI наистина се окаже балон, който може да се спука, изводът е един - загубите ще бъдат грандиозни и ще бъдат платени от всички.