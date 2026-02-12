Шотландският производител на ракети Orbex изпадна в състояние на фалит, след като не успя да си осигури достатъчно финансиране. В изявление, цитирано от BBC, от космическата компания, за която в момента работят около 160 души, съобщиха, че ще продължат да работи нормално, докато проучват възможности за спасение на бизнеса, но за момента не успяват да намерят средства, сливане или купувач.

От организацията заявиха, че решението за назначаване на синдици ще осигури краткосрочна защита на нейните кредитори, служители и по-широки заинтересовани страни. Лоща новина за европейската компания е, че преговорите за придобиване с космическия стартъп The Exploration Company (TEC) са приключили без успех.

Преговорите с TEC са се провалили, след като европейската компания не е успяла да получи финансиране от британското правителство за програмата си за ракетен двигател с висока тяга, според двама души, запознати със ситуацията.

Главният изпълнителен директор на Orbex Фил Чембърс вече е уведомил служителите на шотландската компания, че ще бъдат назначени администратори по несъстоятелност, пише FT.

Крахът на Orbex, със задължения от 49 милиона, нанася удар върху амбициите на Обединеното кралство да осъществи изстрелване на британска ракета от местен космодрум.

Компанията, която е оценена на 220 милиона долара при набирането на капитал през 2022 годдина беше една от едва две ракетни фирми, подкрепяни от британското правителство през последните години, като част от стремежа страната да стане първата в Западна Европа, изстреляла търговски спътник в орбита от собствена територия.