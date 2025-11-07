През последните пет години Китай значително разшири общата площ на своите обекти за производство на бойни ракети. До това заключение са стигнали от американската телевизия CNN, въз основа на анализ на спътникови снимки, карти и публично достъпни документи на китайски държавни ведомства.

В материала на телевизията се твърди, че от 2020 г. насам, площта на над 60% от 136-те обекта, свързани с производството на различни видове бойни ракети, се е увеличила с 2 милиона квадратни метра.

Един от тези обекти е заводът в Пекин, който произвежда балистичната ракета със среден обсег на действие Dongfeng-26 (DF-26), снабдена с хиперзвуков планиращ блок. Обсегът на действие на базовата версия на ракетата достига 4000 километра.

През юни генерал Роналд Кларк, командващ Тихоокеанския театър на военните действия на американската армия, каза, че "Китай развива своя военен потенциал и технологии с безпрецедентни темпове и мащаби, включително при производството на ракети".

По оценки на Пентагона, към 2024 г. ядреният арсенал на Китай включва повече от 600 бойни глави, като броят им може да нарасне до 1000 до 2030 година. От Министерството на отбраната на САЩ също така смятат, че Китай вече притежава разнообразен арсенал от ядрени оръжия, включително междуконтинентални ракети.