Продължаващата от няколко години насам имотна криза в Китай навлиза в нова фаза. Спадът в жилищния сектор на страната навлиза в пета поредна година, а прекомерните наличности оказват натиск върху цените на жилищата, съобщава CNBC. Продажбите на стоте най-големи строителни компании в Китай са намалели с 36% през ноември в сравнение с миналата година, според актуални данни от China Real Estate Information Corp.

"Влошаването на бизнеса с имоти в Китай е факт и е тревожно. Вероятността от поредица от мерки за стимулиране на жилищния пазар се увеличава.", смята Хуей Шан, главен икономист за Китай в Goldman Sachs.

Цените на жилищата на вторичния пазар в сто китайски града, които попадат в нодо проучване върху сектора, са намалели със 7,95% през ноември, става ясно от данни, предоставени от компанията за анализи China Index Academy. Проучването доказва задълбочаващия се спад в цените на големия брой обяви и слабото доверие на купувачите на жилища.

Според Morgan Stanley Китай може да прибегне до субсидии за ипотечни кредити, за да съживи жилищния си пазар, като според оценките на банката на Пекин може да започне да заделя около $57 милиарда на година, за да възстанови подкопаното доверие на потребителите, пише Bloomberg.

Без нова подкрепа от властите забавянето на имотния пазар може да не достигне дъното си до 2027 г. или дори след това, предупреждават анализатори и експерти от бранша.

Според анализ Wall Street понижаване с един процентен пункт на разходите по ипотечните кредити през второто тримесечие на 2026 г. би могло да повиши продажбите на нови жилища и да помогне за смекчаване на дефлационния натиск през следващата година. Същевременно обаче цените вероятно ще достигнат дъното си в по-големите градове. После може би ще започнат да растат.