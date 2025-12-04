Курсът на индийската валута, рупията, падна тази сутрин под психологическата граница от 90 рупии за долар за първи път. Рупията продължава вече 8-месечния си спад, като за основни причини се смятат изходящите парични потоци в долари и засиления внос в Индия, заради стремежа на компаниите да изпреварят по-високите цени, съобщи FP.

Рупията е една от най-слабо представящите се валути в Азия. От началото на годината досега курсът ѝ е спаднал с 5% спрямо щатския долар, а високите мита за внос в САЩ, достигащи 50% за индийските стоки, ограничават износа за САЩ на стоките на най-многолюдната страна в света.

Курсът на рупията се понижи от 85 до 90 за долар за малко по-малко от година, а през предходните две години показателят се понижи от 80 до 85 за долар.

По отношение на изтичането на инвестиции, Индия е един от най-засегнатите държави в световен мащаб, като нетните продажби на акции от чуждестранни инвеститори възлизат на близо 17 милиарда долара от началото на годината.

В същото време, преките чуждестранни инвестиции в страната се свиват. Нетните преки чуждестранни инвестиции през септември са отрицателни за втори пореден месец.

