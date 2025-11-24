Руската отбранителна индустрия преживява безпрецедентен срив на международните си позиции след пълномащабното нахлуване в Украйна. Експортът на въоръжение, който преди 2022 година носеше около 14 милиарда долара годишно, драстично се свива - от 12,5 милиарда през 2021-а до едва 1 милиард долара през 2024 година, според данни на Jamestown Foundation.

Главата на държавния конгломерат "Ростех" Сергей Чемезов потвърди в кулоарите на авиосалона в Дубай, че експортът на военна продукция е паднал наполовина спрямо 2022 година. Той очаквано обясни това с преориентирането на военната промишленост към вътрешни поръчки за руската армия, които станаха приоритетни заради войната в Украйна.

Факт е обаче, че най-новите изделия като танка "Армата" и изтребителя Су-57 почти или напълно отсъстват на фронта, докато в същото време сериозно е застъпена употребата както на старо оборудване от съветските времена, така и на вносно оръжие от Северна Корея или Иран.

Според Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI), делът на Русия на световния пазар на оръжия се свива от 21% до 7,8% за 2024 година. Още по-тревожен е спадът от 47% за периода 2022-2024 и цели 64% за последните пет години.

Географията на доставките също се стеснява - от 47 държави през 2018-2022 до само 33 през 2024-а, като повечето са в Азия и Океания.

Традиционните големи клиенти като Индия, Китай и Казахстан също съкращават покупките си. Въпреки че Москва разполага с портфолио от поръчки за над 60 милиарда долара, значителна част от тези договори не са потвърдени и зависят от клиенти със слаба платежоспособност.

Без руско кредитиране тези сделки остават по-скоро политически декларации, отколкото реален експорт, посочват експерти.

Представянето на изложението Dubai Air Show 2025 разкрива дълбочината на проблема. "Рособоронэкспорт" показа 850 изделия, но почти всички "най-нови" образци се оказаха макети. Така не доказваш, че си технологично адекватен и че притежаваш производствените мощности за изпълнение на поръчките, за които се бориш.

Чемезов признава, че санкциите усложняват работата както в гражданския, така и в оборонния сектор, но твърди, че не влияят на общия обем на производството. Той изразява увереност, че експортът ще започне да се възстановява "в близко време" благодарение на разширен капацитет на предприятията.

Реалността обаче е друга - руският военно-промишлен комплекс губи пазари, технологично деградира и все повече зависи от клиенти от Африка и Близкия изток. На фона на стагниращата икономика и разходи за около половината от държавния бюджет за войната, перспективите за възстановяване изглеждат мрачни.