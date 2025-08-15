Веригата спортни магазини Desport, която замени френската Decathlon в Русия, рязко свива бизнеса си и затваря магазини. Броят на действащите локации е спаднал от 29 на 24 от февруари насам - спад от 17%, пише "Ведомости".

Засегнати са обекти в Москва, Петербург, но и на други места.

Веригата се управлява от АО "Октоблу", която в средата на 2023 г. изкупи руските активи на Decathlon. По време на сделката веригата имаше 35 магазина и склад в Русия.

От началото на годината срещу "Октоблу" са подадени 104 съдебни иска на обща стойност 713 млн. рубли. Част от претенциите са свързани със задължения за наем на площи в търговски центрове.

Причините за кризата

Експертите посочват няколко основни фактора за неуспеха на Desport:

Слаба разпознаваемост на бранда. За разлика от световноизвестния Decathlon, Desport не е познат бранд и основно препродава евтини спортни стоки от Китай.

Липса на уникално търговско предложение. Ниските приходи и товарооборот се обясняват с липсата на отличителни характеристики, които да привлекат купувачите.

Ограничен асортимент. Веригата не успя да осигури на клиентите такова разнообразие от продукти, каквото имаше френския предшественик.

Недостатъчни инвестиции в реклама. Компанията не вложи сериозни средства в маркетинг и популяризиране на бранда.

За да оцелее, компанията е принудена да затваря магазини и да намалява площта на още работещите. В някои обекти ръководството дава част от площите под наем.

Историята на Decathlon в Русия

След започването на войната в Украйна през пролетта на 2022 г. Decathlon обяви прекратяване на доставките за руския пазар. До края на юни същата година затвориха всичките 57 магазина на веригата и онлайн магазинът.

През юли 2023 г. правителствената комисия одобри продажбата на активите на френската група на компания АРМ, която се задължи да осигури около 1400 работни места.

Френската компания вече е обявила официално, че няма намерение да се връща на руския пазар.