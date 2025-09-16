Асортиментът на хранителните продукти при търговията "на дребно" в Русия през юли 2025 г. е намалял с 2,3% на годишна база (т.е. спрямо същия месец на миналата година), а на нехранителните продукти - с 1,8%. Това пише "Комерсант", позовавайки се на проучване на изследователската компания Nielsen.

Анализаторите отбелязват, че намаляването на асортимента на продуктите в магазините се дължи основно на оптимизирането на пространството в магазините.

Както пише изданието, по-конкретно свиването през юли при асортимента на алкохолните напитки е с 5,6%, а на детските стоки - с 5,1%. Пускането на пазара на нови продукти сред нехранителните продукти е намаляло в сегмента на продуктите за грижа за децата с 8,3%, а при продуктите за грижа за лицето - със 7,3%. В същото време се наблюдава леко увеличение при определени категории стоки, като в сегмента на хигиенните продукти като цяло то е 1%.

От Nielsen смятат, че свиването като цяло на продуктовия асортимент се дължи на намаляване на пускането на пазара на нови продукти, макар че преди година този процес се развиваше активно, което е особено актуално за хранителните продукти.В нехранителния сегмент, това се утежнява от отклоняването на потока на продажбите към други канали, предимно онлайн.

По данни на "Комерсант", и самите търговски вериги отбелязват тенденция на съкращение на асортимента си.Например от веригата X5 Group съобщават за изданието, че през първата половина на 2025 г. средната търговска площ на магазините им е намаляла с 1%, на фона на активното развитие на т.нар. магазини "до дома", които са с по-малка търговска площ и (евентуално големи) намаления на цените.

А от веригата "Лента" съобщават, че преразглеждат асортимента си, като оставят в продажба само популярните стоки, и същевременно предлагат освободената търговска площта под наем на други търговци.