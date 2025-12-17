Прозрачност, предвидимост и реална ангажираност към нуждите на технологичният сектор - това искат технологичните компании от държавата. Вместо това, през последните години бюджетите на правителства от различни цветове залагат на едно и също: надуване на данъците за покриване на растящи публични разходи при липса на ясна стратегия или заложени стратегически инвестиции. Случи се и около Бюджет 2026 - при това "в 23:59".

"Ако ти си правил бюджет през юли на една разходна част, след като имаш уверението на държавата, че данъци няма да се променят, а в следващия момент през декември разбереш, че това не е така, то проблемът не в 1-2% по-високи данъци. Проблемът е в несигурността и в липсата на информираност защо това се случва", заяви пред Money.bg председателят на AIBEST Йордан Гинев.

Организацията представлява над 50 от най-големите компании в сфери като IT аутсорсинг, изнесени бизнес процеси и развойна дейност. Т.нар индустрия на знанието продължава да расте и според данните от 2024 г. в нея работят над 105 хиляди българи и нашата страна е на водеща позиция в региона.

Източник: Явор Николов

"Ние си говорим постоянно с повечето политици и получаваме уверението, че нещата, които ние постоянно дискутираме, са приоритет на държавата и ще бъдат отразени. В следващия момент по някакъв леко непрозрачен начин те не намират мястото си в бюджетната рамка", посочи той.

Според Гинев политическата нестабилност и произтичащата от нея несигурност водят до невъзможност да се определи по-дългосрочната посока на развитие на цялата икономика. А моментът е важен: "Бъдещето на тази индустрия е големите data центрове, гигафабриките за изкуствен интелект, инфраструктурните инвестиции, изкуственият интелект". Такива проекти изискват инвестиции, законова рамка за насърчаване на иновациите, но и надграждане на образователната система с оглед растящата нужда от кадри.

Председателят на AIBEST е на мнение, че предпоставките са налице - не само заради бъдещата AI гигафабрика Brain++ и ъпгрейда на суперкомпютъра Discoverer.

България се позиционира добре като технологичен хъб даже и в смутните времена на мита и фрагментация на дългогодишни съюзи: "За 2025 г. бройката на заинтересованите компании във високотехнологичните дейности, които искат да оперират в България, расте. Геополитическите трансформации ни дават възможности като дестинация".

Има ли обаче риск AI вълната да залее аутсорсинга в България и има ли вече съкращения заради изкуствения интелект? Според Йордан Гинев цифрите не показват това: "Българските компании и тези, които оперират тук, много отдавна направиха необходимата трансформация и техните дейности вече не са абсолютно базовите и тези, които са най-лесно изместими от изкуственият интелект. Напротив, хората тук работят не само на базата на познание на език и на езикови качества, но и умения, които са в много широк спектър".

Именно затова според него AI с неговия трансформационен ефект може даже да отключи потенциал за нов ръст в индустрията.

Цялото интервю гледайте във видеото!