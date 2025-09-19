С решение на Общото си събрание Българската работодателска асоциация по иновации и технологии (БРАИТ) избра ново ръководство. Начело на организацията застава Илия Кръстев - предприемач с над 25-годишен опит в сферата на бизнес услугите, технологиите и иновациите.

Той поема поста от името на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), която по ротационен принцип застава начело на БРАИТ. С това се продължава практиката за споделено лидерство между водещите клъстери и сдружения, които обединява организацията, посочват в разпратено до медиите прессъобщение от нея.

Кръстев наследява позицията от Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ. В рамките на своя мандат Димитров изгради нов модел на сътрудничество, насочен към развитие на иновативна икономика, технологична трансформация и активен диалог с институциите.

Новият председател е член на управителните съвети на AIBEST и на БРАИТ, както и дългогодишен изпълнителен директор на A Data Pro. Под негово ръководство компанията разширява дейността си в над 80 държави. Той има опит в развитието на международни бизнеси, управление на човешки капитал и дигитална трансформация, участва в проекти, свързани с изкуствен интелект, образование и иновации, и активно насърчава партньорството между бизнес, институции и академична среда.

В новия управителен съвет на БРАИТ влизат представители на ключови организации от секторите на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ), биотехнологиите, мехатрониката, енергетиката и други стратегически индустрии.

Сред тях са Крум Хаджигеоргиев и Георги Брашнаров от БАСКОМ, Йордан Гинев от AIBEST, Светозар Георгиев и Росен Иванов от БЕСКО, Ирина Радоева от БАИТ, Мина Денкова от Клъстер "Възобновяеми енергийни източници", Петър Статев от ИКТ Клъстер, Филип Мутафис от Българската финтех асоциация, Светлана Боянова от Института за агростратегии и иновации и Александра Кишишева от "Джуниър Ачийвмънт" България. Изпълнителен директор на организацията остава Тихомир Томов.

За да се осигури приемственост в приоритетите, Общото събрание учреди и Консултативен съвет, в който на доброволен принцип участват бившите председатели на УС - Доброслав Димитров от БАСКОМ и Иван Михайлов от Американската търговска камара в България.

"БРАИТ има ключова роля в изграждането на конкурентна и устойчива икономика, базирана на знанието, технологиите и таланта. Ще работим за по-ясно представителство на сектора в стратегическите разговори, за подобряване на бизнес средата и за свързване на образованието с нуждите на иновационната икономика. Имаме потенциал, но е време да го превърнем в дългосрочни решения", коментира Илия Кръстев.

От своя страна Доброслав Димитров подчерта, че през изминалия мандат е изградена стабилна платформа за координация между водещите иновативни сектори и изрази увереност, че новото ръководство ще продължи да утвърждава гласа на БРАИТ в диалога с институциите.

С новия мандат организацията потвърждава и своите стратегически приоритети. Тя ще настоява за активно участие в националния стратегически диалог и за включването си в Националния съвет за тристранно сътрудничество, въпреки досегашния отказ.

Сред целите са ускоряване на дигиталната и технологичната трансформация чрез научно-развойна дейност и привличане на инвестиции; по-тясно свързване на образованието с бизнеса; развитие на публично-частни партньорства в областта на изкуствения интелект и критичната инфраструктура; както и подкрепа за международната конкурентоспособност на българските иновативни компании чрез предвидима регулаторна рамка.

БРАИТ ще продължи да работи за утвърждаването на България като водеща технологична локация в региона и за активния принос на страната към иновациите и индустриалната трансформация на Европа.