За осми път Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) връчи традиционните си награди SEE ITS Awards. На официална церемония бяха отличени компании с изключителен принос към развитието на високотехнологичната индустрия и изнесените услуги в Югоизточна Европа.

"SEE ITS Awards показват не само кои са водещите компании днес, но и задават посоката на развитие за целия сектор в региона. Тези отличия са платформа за споделяне на визия и добри практики, които превръщат Югоизточна Европа в регион на дигитални иновации и устойчив растеж", заяви Наталия Шишкова-Георгиева, изпълнителен директор на AIBEST.

В категорията Business Transformation Award наградата получи Elevate за цялостната трансформация от традиционен HR доставчик към стратегически партньор в бизнес услугите чрез дигитализация, брандинг и AI иновации. Отличието Service Excellence Award отиде при Proxiad SEE за изграждането на култура на отлично клиентско обслужване, доверие и устойчиви резултати.

Employer of the Year бе връчена на Experian Bulgaria, разпозната повече от 20 години като център за таланти и иновации и лидер с приоритет върху хората. Наградата AI Adoption Leader Award заслужи Wiser Technology за разработването на собствена платформа AI Factory, ускоряваща внедряването на изкуствен интелект в големи компании.

В категорията Responsible Business Award призът получи Paysafe за мащабните си CSR и устойчиви инициативи в областта на образованието, разнообразието, опазването на околната среда и подкрепата за общностите. Business-Education Alliance Award беше присъдена на SAP за дългосрочното партньорство с университетите и мостовете между академичната подготовка и реалните нужди на индустрията.

Digital Trust & Cybersecurity Award бе връчена на Lirex за доказано лидерство в защитата на критични инфраструктури и създаването на надеждни дигитални среди.

С Industry Leader Award, награда, която бе връчена за първи път, беше отличена IPS Group за стратегическо влияние и визия, "които задават нови стандарти в сектора на услугите с висока добавена стойност".