Реконструкцията на едва осем километра от Софийския околовръстен път, която ще осигури връзката между трите магистрали "Струма", "Хемус" и "Тракия" - е на път да се превърне в най-скъпия пътен проект в историята на България. Според актуализирания списък с приоритетни инвестиции към проектобюджета за 2026 г., прогнозната стойност за реализацията му е 1.078 милиарда евро или над 2.1 милиарда лева, пише вестник "Сега".

Проектът обхваща участъка от км 50+500 (в близост до ул. "Ралевица") до км 58+602 (АМ "Струма"). Въпреки относително кратката дължина от 8.1 км, стойността на реконструкцията поставя този пътен обект на второ място по очаквани разходи в публичния сектор за периода 2026-2028 г., веднага след проекта за доставка на изтребители F-16 Block 70.

За 2026 г. са предвидени 17 млн. евро, но разходите драстично се увеличават в следващите две години - 562.9 млн. евро за 2027 г. и 498.7 млн. евро за 2028 г. Така само за три години този участък ще погълне сума, каквато рядко се вижда в транспортната инфраструктура на страната.

Изключително високата цена се обяснява с инженерната сложност на трасето. Според документи, публикувани от Агенцията по обществени поръчки, проектът включва изграждане на мащабни съоръжения заради труден терен, необходимост от изграждане на път на две нива спрямо съществуващи артерии, пресичане на жп линия, корекции на дерета, реки и изграждане на подпорни стени. Предвижда се и реконструкция на язовирната стена на язовир "Филиповци".

Обществената поръчка ще бъде разделена на три обособени позиции. На 13 ноември тази година е подписан договор с фирма "Поввик" за преценка за необходимост от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), със срок за изпълнение от 60 дни. Част от документите за проекта са изготвяни още преди години, но валидността им е изтекла и се налага актуализация.