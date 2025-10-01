Кувейт набра 11,25 милиарда долара от предлагане на еврооблигации, деноминирани в щатски долари.Това стана първото излизане на страната на международните финансови пазари за набиране на средства от осем години насам. Беше регистрирано значително търсене от големите инвеститори, съобщава агенция Reuters.

Кувейт е малка страна в района на Персийския залив, с население около половината на българското, но със сравнително високи доходи на човек от населението. Страната е между първите 10 най-големи износителки на петрол в света.

По-конкретно, Кувейт продаде тригодишни облигации на стойност 3,25 милиарда долара с доходност с 40 базисни пункта по-висока от сравнимите държавни облигации на САЩ. Бяха пласирани и петгодишни облигации на стойност 3 милиарда долара с доходност с 40 базисни пункта по-висока от аналогични американски ценни книжа. Около половината от дълга е във вид на пласирани 10-годишни облигации на стойност 5 милиарда долара с доходност с 50 базисни пункта по-висока от тази на американските ценни книжа.

Заявките на инвеститорите надхвърлиха общо 23 милиарда долара (т.е. над два пъти над предлагането на облигации), което повиши цените на еврооблигациите спрямо първоначално очакваното, съобщи местната информационна агенция IFR.

Организатори на емисията облигации на Кувейт бяха: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и Mizuho.

Преди това пласиране, в обръщение се намираха само доларови облигации на Кувийт с обем на емисията от 4,5 милиарда долара и падеж през 2027 година.