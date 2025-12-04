Правителството на Русия се отказва от строителството на Северносибирската железница, основно поради твърде високата стойност на проекта, съобщи източник на "Комерсант".

По информация на източника, общите разходи по проекта се оценяват на "космическите" около 50 трилиона рубли (около 670-700 млрд. долара). Роля за отказа имат и сложните геополитически условия. В тази връзка, вицепремиерът Виталий Савелиев е изпратил писмо до президента Владимир Путин, в което обявява строителството на железопътната линия за "нецелесъобразно".

По-конкретно, става въпрос за участъците от проекта за строителство на железопътна линия от Нижневартовск до Бели Яр и от Тащагол до Урумчи в Китай.

А инвестиционната програма на "Руските железници" и без това е значително намалена, по думите на източника на "Комерсант". През 2026 г. тя няма да надхвърли 1 трилион рубли (около 13,5 млрд долара), като за тази година е 891 милиарда рубли, а през 2024 г. беше 1,49 трилиона рубли. Официалното обсъждането на параметрите на инвестиционната програма на "Руските железници" е предвидено за следващата седмица.

Първоначално проектът "Северносибирска железница" предвиждаше строителството на близо 2000-километров жп маршрут от Нижневартовск през Бели Яр до Уст-Илимск и беше включен в националните стратегии за развитие на железопътния транспорт от 2008 г. и 2009 година.

Вторият участък, Тащагол-Урумчи, се предвиждаше да осигури "нова врата" към Китай през 55-километровия Западен участък от руско-китайската граница в Алтай. Поради трудния и сложен релеф на местността, се обсъждаше строителството на два тунела под Алтай - руски и китайски - обаче проектът така и не получи развитие.