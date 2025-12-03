Стойността на Lower Thames Crossing (LTC), нов път и тунел с дължина 14 мили източно от Лондон, ще струва почти 11 млрд. паунда, предава Financial Times. Цената продължава да расте и е далеч над първоначалните разчети, като държавата се налага да покрива все по-голяма част от сметката. Проектът, който трябва да изгради първата нова връзка над река Темза от 60 години насам, вече е оценен далеч над спрямо прогнозните 5.3-6.8 млрд. паунда от 2017 г., са съобщили от британското финансово министерство.

Въпреки уверенията, че най-скъпият нов пътен проект в историята на страната ще бъде финансиран основно от частни инвеститори, данъкоплатците ще вложат над 3 млрд. паунда. В бюджета миналата седмица министърът на финансите Рейчъл Рийвс е отпуснал още 891 млн. паунда, с което държавният принос достига 3.1 млрд., а над 1.2 млрд. вече са похарчени.

Останалата част - около 7.5 млрд. паунда - правителството се надява да привлече от частния сектор. Това е повече от предишната цел от 6.3 млрд., зададена през март от държавната пътна агенция National Highways. Увеличената роля на държавата цели да намали рисковете за инвеститорите, за да бъде проектът по-привлекателен.

Скокът в цената поставя под въпрос и модела за финансиране. Проектът ще бъде изграден по схемата RAB (regulatory asset based), която позволява инвеститорите да получават печалба още по време на строителството и от бъдещите тол такси. За разлика от други проекти, LTC ще остане изцяло частна собственост и ще се управлява безсрочно.

Увеличената стойност идва след години на забавяне и изключително сложна процедура по планиране - документацията надхвърля 300 хил. страници. Ако всичко върви по план, строителството трябва да започне догодина, а откриването да е след 2030 г.

Опитът от други големи инфраструктурни проекти показва, че възстановяването на инвестициите често е трудно прогнозируемо. Dartford Crossing (мостово и тунелно съоръжение над и под Темза), например, е планиран за 20 години, но инвеститорите са си върнали средствата за 14. Вторият мост над река Севърна е успял да покрие разходите за 26 години - с четири по-рано от договора - въпреки неочаквано високите разходи за поддръжка.

Според официалните данни строителните цени към септември са с 2.9% по-високи на годишна база и с над 30% над нивата отпреди пандемията - фактор, който обяснява само част от драстичното поскъпване на Lower Thames Crossing.