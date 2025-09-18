карго-партнер, част от групата на NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. и глобален доставчик на транспортни и логистични услуги, обяви разширяването на въздушните си товарни услуги към Обединеното кралство, като предлага на бизнеса достъп до 12 нови дестинации в Азия, Северна Америка и Африка. Новата услуга осигурява гъвкави, рентабилни и надеждни решения за международни пратки.

Новите седмични линии свързват Обединеното кралство с ключови глобални хъбове, включително Йоханесбург, Мумбай, Бангалуру, Делхи, Доха, Бостън, Токио (Нарита и Ханеда), Осака, Нагоя, Фукуока и Тайпе. Благодарение на гарантиран капацитет с партньорски авиолинии клиентите получават по-голям контрол и гъвкавост при международните си превози.

"С разширената ни мрежа за въздушни превози британските компании вече ще достигат по-лесно от всякога до ключови пазари в Азия, Северна Америка и Африка", коментира Фъргал Кийнан, управляващ директор на карго-партнер UK & Ireland. "От високотехнологични продукти до фармацевтика, произведения на изкуството и температурно чувствителни стоки - нашите екипи предлагат индивидуални решения, които отговарят на нуждите на всеки клиент, като в същото време гарантираме най-високи стандарти за безопасност и надеждност."

Източник: cargo-partner

карго-партнер предлага разнообразни услуги - ECONOMY, PRIORITY и EMERGENCY - които помагат на клиентите да постигнат баланс между бързина и разходи. Всички пратки се проследяват постоянно чрез платформата за управление на веригата на доставки SPOT, която осигурява инезабавен достъп до резервации и транспортни документи. Налични са специализирани услуги за опасни товари и температурно контролирани пратки, както и експертни консултации относно митнически процедури, сертификати за произход и регулаторно съответствие.

карго-партнер поддържа обширна мрежа от редовни въздушни консолидирани услуги с 35 входящи линии към Европа от основни азиатски източници и 49 изходящи линии от Европа към ключови пазари, включително Северна и Югоизточна Азия, Индия, Япония и САЩ. Развита в тясно сътрудничество с Nippon Express, тази мрежа непрекъснато се разширява, за да предоставя на клиентите по-бързи и по-надеждни глобални транспортни решения.

Стартът на новите 12 услуги от Обединеното кралство укрепва глобалната мрежа на карго-партнер и утвърждава ангажимента към ефективни и надеждни вериги за доставки. С местни екипи в Манчестър, Лондон, Брадфорд, Базилдън и Дъблин карго-партнер в Обединеното кралство и Ирландия предлага и експертни консултации и персонализирани транспортни решения по въздух, море и суша, съобразени с различните нужди на клиентите.