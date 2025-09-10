"Πътят нa cтoĸитe" e cпeциaлнa pyбpиĸa, ĸoятo peдaĸциятa нa Моnеу.bg щe пoддъpжa в пapтньopcтвo c саrgо-раrtnеr и чиятo цeл e дa opиeнтиpa вceĸи бизнec пo вaжнитe тeми, cвъpзaни c тpaнcпopт, лoгиcтиĸa и cĸлaдиpaнe нa cтoĸи. Чpeз нeя читaтeлите могат дa oбoгaтят пoзнaнията си за логистика и управление на веригите на доставки чpeз пoдгoтвeнa oт cпeциaлиcти peгyляpнa пpoфecиoнaлнa инфopмaция пo темата.

Скоростта и ефективността са ключови фактори за бизнес успех и днес дигитализацията се превръща в главен двигател на промените в логистичната индустрия. Трансформацията на традиционните процеси чрез интегриране на дигитални технологии не само оптимизира веригите на доставки, но и създава нови възможности за развитие и за постигане на конкурентно предимство.

Според най-новите данни от 2025 г. над 70% от фирмите в глобалния логистичен сектор вече използват комплексни дигитални решения - от автоматизирани системи за управление на складове до платформи за проследяване на товарите в реално време. Това води до значително подобряване на прозрачността и контролa върху целия процес, което от своя страна намалява риска от грешки и забавяния.

IoT за детайлен мониторинг

Една от най-значимите иновации в сектора е внедряването на Интернет на нещата (IoT) в логистичния процес. Сензорите и устройствата, свързани в мрежа, позволяват наблюдение на всяка стъпка от пътуването на стоките - от натоварването и транспорта до разтоварването. В складовете и по магазините те позволяват проследяване на наличността и на условията на съхранение. Предоставянето на такава информация в реално време намалява грешките и дава възможност за адекватна реакция при непредвидени ситуации. Така се гарантира надеждност на планирането и в резултат - високо качество на услугата.

AI - бързина и съкратени разходи

Още преди възхода на генеративния изкуствен интелект широко приложение в логистиката вече намериха така наречените дигитални роботи, които спомагат за автоматизиране на повтарящи се непроизводителни процеси. Един пример е широко разпространеното автоматично осчетоводяване на разходни фактури, категоризирането и архивирането на транспортни документи или пренасянето на данни от оперативна система в друга система - например от транспортен софтуер в системата на Агенция "Митници". Следваща крачка в дигитализацията на логистиката са генеративният изкуственият интелект (Gen AI) и машинното обучение. Чрез анализ на големи масиви от данни Gen AI оптимизира маршрутите за транспорт, прогнозира търсенето и автоматизира управлението на складовите наличности. Това позволява значително намаляване на разходите - до 20% според последни проучвания - и същевременно повишава удовлетвореността на клиентите чрез по-бързи и точни доставки.

Рутинни операции, поверени на роботи

Роботизацията и автоматизацията на претоварни и складови процеси също допринасят за ефективността в логистичния сектор. Интелигентните роботи могат да изпълняват рутинни задачи като сортиране, опаковане и товарене и така освобождават хората, които на свой ред се ангажират с по-сложни операции, а човешките грешки намаляват.

Дигитализацията няма алтернатива в логистиката

Дигиталните платформи подобряват и комуникацията между всички участници във веригата на доставки - доставчици, превозвачи, дистрибутори и крайни клиенти. Електронният обмен на документи, автоматизираните уведомления и системите за проследяване осигуряват прозрачност и предвидимост, което се отразява положително на доверието и бизнес отношенията.

"Като доставчик на пълна гама логистични услуги, включително и информационна логистика, разработваме и прилагаме решения за дигитализация, които спомагат за гладкото протичане в променливи условия като днешните", споделя Димчо Димчев, управител на логистична компания карго-партнер в България. "Като пример ще посоча разработената in-house платформа SPOT за видимост и сътрудничество, в основата на която е проследяемостта на всяка пратка. Във функционалността на SPOT е включено и планирането на производствените материали и заявките за покупка (Purchase order management), която предлагаме на клиентите си на принципа на дигитална услуга SAAS (Software as a service). Чрез платформата, интегрирана с доставчиците им, корабни линии, авиолинии и други участници, клиентите могат да разширят проследимостта вместо до цели пратки до всеки артикул в техните заявки за снабдяване. Освен това платформата съдържа и модули за управление на складовите наличности и за подбор и интеграция с куриерски фирми, което пък улеснява другата страна във веригата на доставките - продажбите. Дигитализацията не е мода, а жизненоважен факт от развитието на модерната логистика. Компаниите, които активно интегрират дигитални решения, печелят гъвкавост, прозрачност и устойчив растеж", допълва Димчо Димчев.

В същото време дигитализацията помага и за устойчивото развитие на логистиката. Чрез оптимизиране на маршрутите и транспортния капацитет се намаляват емисиите, а чрез визуализация на вредните емисии от всеки транспорт чрез нашия калкулатор за изчисляване на въглеродния ни отпечатък се дава възможност на клиентите да участват в екологичния преход, като избират по-щадящи транспортни алтернативи - например устойчивото авиационно гориво (SAF). Без дигитализация това би било много по-трудно и именно така тя допринася за опазването на планетата.