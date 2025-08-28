Разработваният в Русия (свръх)тежък самолетен двигател ще има тяга от 26 тона, като той ще може да се използва както за военнотранспортни самолети, така и за перспективен широкофюзелажен пътнически самолет. Това обяви в интервю за генералния директор на ТАСС Андрей Кондрашов първият заместник вицепремиер на Руската федерация Денис Мантуров в навечерието на Източния икономически форум (ИЗФ).

Той отбеляза, че при вземането на решение за стартиране на проекта, за основа за разработване на необходимите технологии, е била взета тягата на газовия генератор от 35 тона. Двигателят е преминал успешно първите стендови изпитания и многократно е достигал режим на излитане, достигайки тяга от 35 тона.

"При разработката са използвани над 20 технологии и стигнахме до технически решения, които ще осигурят изпълнението на задачите както на военнотранспортната, така и на гражданската авиация.

За задачите на Министерството на отбраната за перспективен 100-тонен транспортен самолет, е най-подходящо да се използва двигател с тяга 26 тона, ПД-26. Той може да се използва и за перспективен широкофюзелажен пътнически самолет", каза Мантуров.

По думите на вицепремира, задачата е била агрегатът да се използва по-широко - освен за самолети, той ще може да се използва и в наземни електроцентрали.

Създаването на (мощен) двигател за използване само в една модификация самолети би било скъпо и икономически неефективно, обясни Мантуров.

"В резултат, сега за основа бяха взети 26 тона", подчерта първият вицепремиер. Планира се такъв двигател може да се появи до 2030 г.

Относно двигателя

Разработката на двигателя е започнала още през 2016 г. в два завода - "Авиодвигател" в Перм и "Сатурн" в Рибинск (и двата са подразделения на Обединената двигателостроителна корпорация). Първият образец на самолетния двигател е преминал успешно първия етап на изпитване.