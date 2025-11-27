Акциите на Puma SE поскъпнаха с 14% по време на търговията във Франкфурт. Това е най-силният им ръст от септември, който дойде след информацията, че китайският гигант за спортно облекло Anta Sports Products Ltd. обмисля потенциално придобиване на германската марка. Това съобщиха източници, запознати с темата, които предпочитат анонимност поради поверителността на разговорите.

Anta опипва почвата

Листнатата в Хонконг Anta работи с външен консултант за оценка на възможна оферта. Ако реши да пристъпи към конкретно предложение, би могла да се кооперира с частна инвестиционна компания.

Дружеството - собственик на марки като Fila и Jack Wolfskin, е сред най-активните играчи в сектора. Тя прибави около 10% към пазарната си оценка през 2025 г. и в момента струва около $31 милиарда.

Консорциум, воден от Anta, придоби Amer Sports през 2019 г. за $5,2 милиарда. Amer излезе на борсата в Ню Йорк през 2023 г., като Anta остана най-големият акционер.

До Puma може да се докоснат и други кандидати. Сред тях е конкурентната китайска марка Li Ning Co., която според източниците обсъжда опции за финансиране с банки. Паралелно с това извършва първоначален анализ на потенциална оферта.

Акциите на Li Ning са поскъпнали с около 8% от началото на 2025 г., което оценява компанията на близо $6 милиарда. От компанията официално заявиха, че са фокусирани върху развитието на собствената марка и не водят "съществени" преговори за Puma.

Споменават се и други потенциални купувачи, сред които се чува името и на японската Asics Corp.

Цената - основен фактор

Все пак, разговорите са в много ранна фаза и няма яснота докъде биха стигнали потенциалните оферти. Според запознати ключов фактор е очакваната оценка от страна на най-големия акционер в Puma - френското милиардерско семейство Пино.

Холдинговата им компания Artémis притежава около 29% от Puma към края на миналата година. Преди ръста в четвъртък акциите на Puma бяха загубили 62% от стойността си през 2025 г., което свали пазарната капитализация до едва €2,5 милиарда.

Puma в търсене на нова посока

Германската компания преминава през мащабна трансформация под ръководството на новия главен изпълнителен директор Артур Хоелд. През юли фирмата привлече и дългогодишния мениджър в Adidas Андреас Хуберт като главен оперативен директор.

Основана през 1948 г., Puma отчете $281,6 милиона нетна печалба и $8,8 милиарда оборот за 2024 г. Марката поддържа ключови партньорства, сред които с Манчестър Сити, националния отбор на Португалия и мъжкия тим по хандбал на Дания.

Компанията вече обяви планове за съкращаване на още 900 работни места и засилване на фокуса върху стоки за бягане, футбол и тренировки. Планира и обновяване на маркетинговата стратегия с идеята да създава по-"завладяващи" продуктови истории.